Il cantautore Al Vox live al Crazy Bull a Genova il 3 luglio. In uscita anche il videoclip di Hey, nuovo singolo estratto da Disco Freak.

Il cantautore Al Vox live al Crazy Bull. Apericena dalle ore 18.00.

In arrivo anche una nuova versione del singolo “Gimme a fix” remixata dal DJ Bruno Santoro

Al Crazy Bull di Genova Sampierdarena musica dal vivo con la musica elettronica di Al Vox il 3 luglio dalle 18.

Apericena all’aperto presso il Crazy Bull in via degola (capolinea 18).

Il cantautore presenterà tutto il suo repertorio e regalerà durante l’esibizione qualche omaggio al Maestro Franco Battiato, scomparso recentemente.

Interverrà anche Claudio Tersigni, frontman del Power Rock Trio “Delmare”

Ingresso gratuito

Lo scorso 26 aprile è uscito “Disco Freak”, l’ultimo lavoro discografico di Alberto Lupia, in arte Al Vox.

Un EP che per lo stesso cantautore rappresenta una svolta artistica.

Un progetto che fonde in sé elettronica, disco e momenti chillout diventando così un nuovo genere musicale.

Anticipazione del disco è il brano manifesto “Gimme a fix” uscito lo scorso 12 aprile con ottimi riscontri di critica e ascolti. Di seguito il video.

Lo stesso Al ci racconta quanto segue.

“Beh, abbiamo parlato di dannazione con “Disco Freak”. Ora è tempo di salvarsi. I social sono un’ottima opportunità per veicolare il proprio ES. Ma purtroppo alcuni subiscono mobbing anche lì.”

Ed è infatti in arrivo il videoclip del secondo estratto “Hey”, dal sapore più spensierato e sereno.

Il cantautore genovese commenta in proposito come segue.

“Ho pensato: perché non divulgare un video minimal, ma allegro, ironico, che narri di salvezza, quindi “Hey” su YouTube in un formato più social?”

Official (Anti) Social Video, così lo definisce lo stesso artista.

Ed ecco che dopo un percorso introspettivo e musicale tra dannazione e incubo, Al sembra ritrovare un senso di rinascita e redenzione.

L’uscita del video di “Hey” sarà il 12 Luglio alle ore 12:00 quando verrà caricato sul YouTube di Al Vox.

Il videoclip, diretto dallo stesso Alberto, servirà anche per veicolare la versione Deluxe di “Disco Freak”, in uscita lo stesso giorno, stessa ora sul Bandcamp dell’artista.

Conterrà i 5 brani dell’EP, già presenti sulle piattaforme blasonate, e in più le Demo prodotte con l’artista italo-britannico “Smokid“.

Inoltre conterrà un RMX di “Gimme A Fix” intitolato “I’m a Fix” prodotto dallo Speaker e dal DJ genovese Bruno Santoro.

Bruno Santoro: dj tra Liguria e nord Italia nel decennio ’80. In quegli anni ha collaborato con Double U (Please don’t go), Danilo Madonia (produttore e autore per Renato Zero, Fiorella Mannoia e molti altri), Mark Colangelo del Project Recording Studio con cui ha remixato “It’s not over”, sigla di USA Today (programma di Odeon TV). Negli anni 2000 ritorna ad avvicinarsi alla dance collaborando con Pippo Landro (New Music) e Alex Natale & Fluid Deluxe per la pubblicazione di alcuni singoli di Joy-C. Per arrivare all’esperienza di “Gimme a fix” di Al Vox, attratto ed affascinato dall’idea di un remix del brano e dallo stesso Al.

“Disco Freak” su Spotify: https://open.spotify.com/album/37ImuiZsW2tt0EjrXmdzkC

Di Giorgia Cadenasso