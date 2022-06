Il cadavere dimenticato-Libro di Luca Albanese

Un romanzo ambientato a Bordighera. Si intitola “Il cadavere dimenticato”, scritto dal sanremese Luca Albanese.

In uscita il 1° luglio “Il cadavere dimenticato” romanzo di Luca Albanese, Edizioni All Around in tutte le librerie e online.

Il romanzo è un giallo storico ambientato a Bordighera nel 1898. È il primo volume di una trilogia che avrà come filo conduttore l’hotel Angst attraverso gli anni.

Oltre che Bordighera, il romanzo ha come sfondo diversi luoghi della provincia, tra cui Pigna e Bussana Vecchia. È il primo giallo in lingua italiana che ha come sfondo l’hotel Angst.

Trama

Cesare Giano, noto scrittore, torna a Bordighera dopo tanti anni e ripercorre i fatti accaduti nella sua gioventù proprio nella cittadina ligure.

Negli ultimi mesi del 1898, Cesare, all’epoca garzone di cucina dell’Hotel Angst di Bordighera, trova un cadavere nel giardino dell’albergo.

Insieme a lui c’è Alice, appassionata di Sherlock Holmes che lo spinge a indagare senza rivelare a nessuno la loro scoperta.

Il ragazzo nasconde i resti sotto il letto della sua camera, accidentalmente scoppia un incendio in hotel, i Carabinieri Reali trovano le ossa e portano Cesare in caserma.

Intanto, giunge a Bordighera un giornalista, Luigi Valvassore, che incomincia a indagare sui fatti successi.

L’autore

Luca Albanese è nato a Sanremo il 9 aprile 1970, ha vissuto trent’anni a Bordighera e ora risiede a Latina. In passato ha pubblicato alcune raccolte di poesia:

Myosotis 1998

Dove s’infrange l’onda 1999

Favole di pane 2004 ristampato nel 2022

