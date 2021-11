Il bilancio dell’ultimo mese dei controlli effettuati dalla Stradale ligure

Numerosi sono stati i controlli della legalità in materia di circolazione stradale effettuato sulle reti autostradali liguri che hanno visto impegnati gli operatori dei reparti delle quattro province.

Nel trascorso mese di ottobre, la Polizia Stradale ligure ha messo in campo 281 pattuglie, contestando 308 violazioni.

Tra queste si evidenziano 57 in materia di assicurazione, 38 per mancato uso di cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta, 18 per uso scorretto di apparati telefonici alla guida e 7 riguardanti il trasporto di merci pericolose.

I dati dimostrano che, molto è stato fatto grazie non solo ai controlli ma anche alle campagne di sensibilizzazione che impegnano da sempre la polizia stradale per diffondere la cultura della guida sicura, ancora molto può essere fatto per diffondere la consapevolezza da parte degli utenti che il rispetto delle norme del codice della strada e soprattutto i comportamenti e le abitudini corrette alla guida riducono sensibilmente il rischio di incendi stradali e contenendone sicuramente le conseguenze.