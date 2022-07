Il 7 e 15 luglio: due eventi per conoscere a fondo origini e storia di Varazze

Due eventi per conoscere a fondo la storia di Varazze, quella che ci conduce fino ad oggi, un ritorno alle origini e uno sguardo verso il futuro attraverso la conoscenza delle nostre radici:

– il 7 luglio “Le vecchie mura di Varazze” e l’antica Chiesa medievale di N.S. Assunta;

– il 15 luglio il colle di San Donato e la sua chiesa, fatta risalire al periodo tardo romano bizantino.

Un’iniziativa dell’Assessorato alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Comune di Varazze, in collaborazione con la Confraternita di N.S. Assunta, gli amici del museo Archeologico di Alpicella, l’archivio fotografico storico sulla città di Varazze e l’Associazione Culturale San Donato.

Il primo appuntamento sarà giovedì 7 luglio 2022 alle ore 19:15 dove tutti si potranno osservare da vicino “Le vecchie mura di Varazze”. Interverrà Carlo Ruggeri, autore del romanzo storico “L’ordine della Stella”, ambientato in parte proprio in quei luoghi. Saranno visitabili parti normalmente inaccessibili della cinta e gli interni dell’antica Chiesa medievale. Porte aperte anche per il meraviglioso Oratorio di N.S. dell’Assunta.

Il ritrovo presso il sagrato della Chiesa di N.S. dell’Assunta.

Secondo appuntamento per venerdì 15 luglio 2022 alle ore 19:15, dove il colle di San Donato, si svelerà con tutte le sue storie ed i suoi segreti. La chiesa di San Donato è un edificio religioso, sito su una collinetta in un’ansa in località Parasio, a Varazze a poco più di un chilometro dal mare.

Durante la visita si potranno osservare e conoscere la storia delle mura, costruzione fatta risalire al periodo tardo romano bizantino. Sarà possibile visitare la chiesa che sorge sul preesistente tempio di origini pagane. Ricostruita nell’anno 1000 circa, si riconosce come chiesa dove è stato battezzato il Beato Jacopo da Varagine.

Il ritrovo in località Parasio, presso il campo di Atletica.

Eventi gratuiti.

Fonte: Città di Varazze

