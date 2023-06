I soldi per aiutare l’Emilia Romagna? Tosi: smettere di inviare armi all’Ucraina

“Povera Meloni, con la sua coscienza da ipocrita a corrente alternata. Dice che non sa dove trovare i soldi per aiutare l’Emilia Romagna dopo l’alluvione? Facile, basterebbe smettere di inviare armi all’Ucraina, tassare gli extraprofitti delle multinazionali che si stanno arricchendo alle nostre spalle o magari non spendere 13.5 miliardi di euro, per ora, per l’inutile ponte sullo Stretto di Messina”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“I soldi, nostri, ci sono – ha aggiunto Tosi – basterebbe decidere di usarli con un po’ di raziocinio e dando priorità alle necessità reali della popolazione. Certo, bisognerebbe che Giorgia Meloni fosse una persona responsabile e tenesse agli italiani più che ai suoi padroncini in Europa e negli Stati Uniti.

La pacchia è finita, diceva? Per noi italiani sicuramente”.