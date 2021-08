I prossimi eventi ad Albisola. Mostre d’arte, cinema, teatro, tour culturali, snorkelling, musica, libri e tantissimo altro da scoprire.

I prossimi eventi ad Albisola. Estate e tempo libero.

Ad Albisola un mare di eventi per le prossime settimane.

Dal 31 luglio al 12 settembre, Museo Trucco, corso Ferrari 193

Preciso in testa: Tributo ad Arturo Martini

Mostra d’arte ceramica a cura dell’Associazione ceramisti: tributo allo scultore trevigiano per celebrare i cent’anni dall’inizio della sua lunga permanenza in Liguria.

Orari di apertura: venerdì, sabato e domenica ore 17.00/20.00, da martedì a sabato ore 8.30/12.30

Lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, venerdì 13 agosto, Cinema Teatro Leone, ore 21.30

Spirit

Proiezione cinematografica a pagamento. A fine XIX secolo, Lucky Prescott è una ragazzina della costa orientale orfana di madre e cresciuta dall’amorevole zia Cora.

Indisciplinata e un po’ selvaggia, dopo l’ennesima bravata Lucky viene condotta dalla stessa Cora dal padre Jim, spedito nell’avamposto di frontiera Miradero per costruire la ferrovia.

Tra montagne, pascoli e specchi d’acqua, Lucky trova finalmente la propria dimensione e rimane affascinata da Spirit, un mustang intrepido che lei sola saprà domare…

Anno: 2021

Nazione: USA

Distribuzione: Universal Pictures

Durata: 88 min

Genere: Animazione

Info: www.cinealbisola.com

Martedì 10 agosto, ritrovo Museo Trucco, corso Ferrari 193, ore 9.00

A spasso per le Albisole: walking tour

Passeggiata alla scoperta del territorio albisolese, in un itinerario di arte e ceramica, insieme all’Agenzia Prattours Viaggi.

Un trekking urbano e culturale, alla scoperta del giardino del Museo Trucco e della storia delle ceramica delle Albisole.

Prenotazione obbligatoria. Costo iniziativa: adulti € 10, ragazzi 12/18 € 5, bambini fino ad 11 anni gratis.

Info e prenotazione: Prattour Viaggi, via San Pietro 13, Albisola Superiore, tel. 019/482399

Martedì 10 agosto, ritrovo spiaggia libera Angolo Azzurro, ore 10.00

Snorkelling

Attività di scoperta della vita sott’acqua, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua.

Dopo una breve introduzione all’ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori, in piccoli gruppi, in un’osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico.

Per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare.

I minori devono essere accompagnati da un genitore.

Attività a numero chiuso per adulti e bambini dagli 8 anni.

Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 staff@cearivierabeigua.it

Martedì 10 agosto, ritrovo Luceto (piazzale CRCS), ore 19.15

A caccia di stelle

Escursione sul sentiero ad anello Luceto-Luceto, lungo via dei Partigiani, Monte Casella, Bric Ciri, Bric Genova, Banin, in compagnia degli organizzatori della Luceto Classic, per ammirare le stelle cadenti nella magica notte di San Lorenzo.

Ritrovo alle ore 19.15, partenza alle ore 19.30, lunghezza percorso 10 km circa, dislivello 600 mt.

L’escursione è adatta a camminatori abituali: i partecipanti devono essere dotati di abbigliamento adeguato, acqua, torcia.

Attività a numero chiuso con prenotazione obbligatoria presso Ufficio Turismo: 019/482295 int. 262/264 turismo@comune.albisola-superiore.sv.it

Martedì 10 agosto, sede Associazione Pescatori (passeggiata E. Montale), ore 21.00

Racconti di stelle e di mare

Serata di letture in riva al mare, a cura dell’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione di Albisola Superiore, in collaborazione con lo staff della Biblioteca dei Ragazzi “Pupi Rolandi” dell’Istituto Comprensivo delle Albisole.

Prenotazione obbligatoria entro il 9 agosto al numero 339/7288899.

I ragazzi maggiori di 12 anni e agli adulti dovranno essere muniti di Green pass, o di tampone molecolare o antigenico rapido negativo (validità 48 ore).

Sono esclusi da tale obbligo i bambini e i ragazzi sino a 12 anni di età.

Martedì 10 agosto, piazza del Talian, ore 21.30

Il mondo di Obrez

Presentazione del libro di Maurizio Zerbini.

Mercoledì 11 agosto, piazza del Talian, ore 21.00

Una riviera di racconti

Letture interpretate per bambini dell’attore Riccardo Tortarolo, a cura dell’Associazione Artincanto: fiabe della tradizione ligure, racconti di Italo Calvino per far emozionare grandi e piccoli.

Da giovedì 12 a domenica 15 agosto, passeggiata E. Montale, dalle ore 19.00

August Fest

Streetfood ed artigianato a cura di Orion Eventi e Consorzio La Piazza.

In occasione della festività del ferragosto, lungo la passeggiata Eugenio Montale una 4 giorni dedicata alla gastronomia di qualità.

Una quindicina circa di foodtruck, musica, mercatino dell’artigianato ed intrattenimento!

Apertura area streetfood dalle 18.00 alle 24.00; apertura mercatini dell’artigianato dalle 10.00 alle 23.00

Giovedì 12 agosto, piazza del Talian, ore 21.00

Il Teatro dei Burattini

Spettacolo viaggiante a pagamento.

Venerdì 13 agosto

A spasso per le Albisole: walking tour

Escursione pomeridiana alla scoperta del territorio albisolese, lungo i sentieri di Ellera, con partenza alle ore 17.30 circa.

Prenotazione obbligatoria. Costo iniziativa: adulti € 10, ragazzi 12/18 € 5, bambini fino ad 11 anni gratis.

Info dettagli iniziativa e prenotazione: Prattour Viaggi, via San Pietro 13, Albisola Superiore, tel. 019/482399

Da venerdì 13 agosto a domenica 22 agosto, Ufficio IAT (piazzale Marinetti)

Movies and Songs

Esposizione d’arte di Grazia Genta e Giovanna Marrone. Inaugurazione venerdì 13 agosto, ore 18.00. Apertura mostra: tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 23.00

Venerdì 13 agosto, centro storico e passeggiata E. Montale, dalle ore 21.00

Squilibrio

Spettacolo di giocoleria itinerante e luminosa, a cura di Orion Eventi inserito all’interno della manifestazione August Fest.

Un artista poliedrico con il suo spettacolo circense dal titolo Il Monocirco, presentato ed eseguito da un unico artista che varierà dalla magia, alla giocoleria per concludere con numeri di equilibrismo…

Sabato 14 agosto, centro storico e passeggiata E. Montale, dalle ore 21.00

Miwa Street

Spettacolo itinerante della cartoon cover street Band Miwa, a cura di Orion Eventi inserito all’interno della manifestazione August Fest.

Quali sono i film che vanno per la maggiore al cinema attualmente? Esatto!! Quelli sui super eroi! Allora ecco i Miwa, una cartoon cover street band innovativa, mai vista prima, che fa impazzire i bambini e i genitori.

Lungo la passeggiata e le vie del centro storico, i dieci supereroi della Miwa Cartoon Cover Street Band coinvolgeranno grandi e piccoli con la loro musica e le loro maschere…

Sabato 14 e domenica 15 agosto, Cinema Teatro Leone, ore 21.30

Come un gatto in tangenziale

Proiezione cinematografica a pagamento

Domenica 15 agosto, partenza da molo capo Torre, ore 19.00

A Madonna du ma

Processione in mare a cura della Parrocchia Stella Maris, Parrocchia della Concordia, Associazione Pescatori Dilettanti, Circolo Anam, Associazione Bagni marini.