I poliziotti intervengono per una lite e trovano sei etti di hashish

Un 19enne arrestato. E’ successo intorno alle 5 di questa mattina in vico San Gaetano

Un 19enne è stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti (hashish) ai fini di spaccio.

La notte scorsa gli agenti del Commissariato Cornigliano sono stati inviati dalla sala operativa in vico S. Gaetano per una lite in appartamento.

Una volta all’interno hanno appreso che il 19enne aveva discusso con la fidanzata poiché era rincasato molto tardi. Mentre il giovane raccontava la sua versione dei fatti, però, gli agenti si sono accorti che dalla cucina proveniva un forte odore di hashish.

In effetti sul tavolo vi era un involucro di cellophane contente tale sostanza.

Si è proceduto quindi alla perquisizione domiciliare, all’esito della quale sono stati rinvenuti, nascosti in diversi punti della casa e nel giubbotto del 19enne, un totale di 650 gr dicannabinoidi suddivisi in diverse dosi e 360 euro in contanti.

Il ragazzo è stato processato per direttissima questa mattina.