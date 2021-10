I giornalisti sportivi si aggiornano al Don Bosco di Alassio

ALASSIO -In occasione del Campionato del Mondo di Bocce, in corso di svolgimento ad Alassio, i giornalisti liguri colgono l’occasione per incontrarsi ed aggiornarsi. Ad annunciare i due importanti appuntamenti è stato lo stesso il Direttivo del Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi: “ Con piacere- scrivono nel documento di invito ai colleghi- vi invitiamo a partecipare a questi due interessanti ed importanti convegni organizzati ad Alassio in occasione del Mondiale Femminile & Senior di bocce, specialità volo”.

I due corsi, che si svolgeranno nei locali del complesso educativo e religioso del Don Bosco di Alassio, martedì e mercoledì, sono patrocinati dal Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi ed accreditati presso l’ Ordine dei Giornalisti sulla piattaforma Sigef con trasmissione in streaming.

Nei due giorni si alterneranno una ventina di illustri relatori.

Questo il programma presso l’ Auditorium in Via San Giovanni Bosco, 12. Martedì, con inizio alle ore 16 e 30, si terrà il corso di aggiornamento dal titolo: “Lo sport. Un mare di donne”. Questi i relatori: Franco Ascani (presidente della Ficts e membro Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del Cio), Salvatore Giannella (giornalista e scrittore), Martina Caironi (pluricampionessa paralimpica di velocità e salto in lungo), Antonella Stelitano (giornalista e scrittrice, vincitrice Premio Bancarella Sport 2021), Ivo Ferriani (membro esecutivo del Cio e presidente della Federazione Internazionale Bob e Skeleton) e Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni ed ex-campionessa di atletica.

Mercoledì, con inizio alle ore 9, si svolegrà il tema: “Allenare: un’arte anche femminile”. Questi i relatori: Ivo Ferriani, Silvia Salis, Alessandra Morelli (esperta in politiche migratorie e diritti umani), la calciatrice afgana Shafiqa, Elisa Luccarini (pluri campionessa mondiale di bocce), Gabriella Paruzzi (pluri campionessa olimpica e mondiale), Gioachino Kratter, Caterina Pesce, Pasquale Bellotti, Giovanni Di Maio, Marco Vasellino, Marco Mencarelli (tecnico della nazionale giovanile di pallavolo),Milena Bertolini (c.t. nazionale italiana femminile di calcio), Benedetta Molaioli (tecnico della nazionale italiana di tuffi), Patrizia Giallombardo (tecnico nazionale italiana nuoto sincronizzato), Riccardo Vernole (coordinatore tecnico nazionale italiana nuoto paralimpico), Niccolò Campriani(ex campione olimpico di tiro e manager del Cio).

A coordinare gli interventi sarà il giornalista Michele Corti, affiancato da Salvatore Giannella e Franco Ascani nella prima giornata, mentre il giorno successivo sarà coadiuvato da Maria Caire, Pasquale Bellotti ed Andrea Lucchetta (ex-campione di volley e commentatore tv).

I due convegni, che saranno trasmessi in streaming sul sito www.alassio2021.com, hanno il patrocinio dell’ Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) ed organizzati in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti e l’Università di Genova.

CLAUDIO ALMANZI