Genoa-Sassuolo, via libera dei biglietti per gli abbonati

Per la partita del Genoa con il Sassuolo di domenica 17/10 (ore 15) i biglietti saranno acquistabili esclusivamente attraverso il portale sport.ticketone.it o nelle ricevitorie abilitate.

La distribuzione e la vendita sono state programmate in tre fasi.

PRIMA FASE

I biglietti saranno disponibili in omaggio per i soli supporter che avevano provveduto ad acquistare i titoli di ingresso per la partita con l’Hellas Verona, a partire dalle ore 10 di giovedì 7 ottobre e fino alle 19 di domenica 10, sia online che nelle ricevitorie.

Per chi lo avesse acquistato alle biglietterie dello stadio, sarà possibile rivolgersi direttamente al Genoa Store di via XII Ottobre 43r. (ore 10-19) entro la giornata di sabato 9 ottobre compresa.

Sul sito www.sport.ticketone.it sarà necessario inserire il numero tipografico presente sul tagliando.

SECONDA FASE

Procedure per gli abbonati 2019/20

I biglietti per gli abbonati della stagione 2019/20 saranno acquistabili a partire dalle ore 10 di lunedì 11 ottobre, online sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate.

Una volta selezionato l’evento Genoa-Sassuolo sul sito sport.ticketone.it occorre inserire nel codice promozionale il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita a partire da lunedì 11 ottobre (ore 10), e fino alle ore 19 del 16 ottobre in caso di permanente disponibilità.

PREZZI PER ABBONATI 2019/20 – da lunedì 11 ore 10 a giovedì 14 ore 19

INTERO – *UNDER 16

TRIBUNA INFERIORE 60,00 € – *30,00 €

DISTINTI 30,00 € – *15,00 €

GRADINATA SUD 15,00 € – *10,00 €

GRADINATA NORD 20,00 € – *10,00 €

TERZA FASE

PREZZI VENDITA LIBERA – da venerdì 15 ore 10

INTERO – *UNDER 16

TRIBUNA INFERIORE 80,00 € – *40,00 €

DISTINTI 40,00 € – *20,00 €

GRADINATA SUD 25,00 € – *15,00 €

GRADINATA NORD 25,00 € – *15,00 €

SETTORE OSPITI 25,00 € – *15,00 €

UNDER 16 nati prima del 01/01/2006

ATTENZIONE: i bambini di qualsiasi età devono essere muniti di biglietto di accesso.

Le Biglietterie dello Stadio Ferraris, in via Monnet, saranno aperte al pubblico con orario 10-18 nei seguenti giorni:

Martedì 12, Mercoledì 13, Giovedì 14, Venerdì 15 e Sabato 16 ottobre.

Il giorno della partita le biglietterie rimarranno chiuse.

Promo Under 14 Gradinata Sud

I bambini al di sotto dei 14 anni (non compiuti) potranno fruire di un biglietto omaggio, se accompagnati da genitore e/o parente pagante, previa richiesta al Genoa Store o inviando una mail all’indirizzo ticketoffice@genoacfc.it con i suoi dati anagrafici, e gli estremi del biglietto acquistato dall’accompagnatore.

DIVERSAMENTE ABILI

I portatori di handicap 100% deambulanti e non deambulanti possono richiedere un tagliando del settore Distinti 1° anello 101 e 108 (fino ad esaurimento dei posti) recandosi al Ticket Office di Via XII Ottobre 43r (orario 10-19: chiuso domenica, oltre a lunedì mattina) entro e non oltre mercoledì 13 ottobre. L’accompagnatore, se espressamente indicato nel certificato d’invalidità, può acquistare un tagliando al prezzo di 10€ per il medesimo settore.

Alla persona diversamente abile è richiesto di presentarsi ai varchi d’ingresso munita dei seguenti documenti: Green Pass, Biglietto, Documento d’identità in corso di validità.

Modalità di accesso

Per accedere allo stadio è obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità e al biglietto d’ingresso, il Green Pass (si consiglia formato digitale e pure versione cartacea). La certificazione verde COVID-19 si ottiene a seguito di:

avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione ha validità di nove mesi;

avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).

MODALITA’ DI RILASCIO DEL GREEN PASS

a) puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederanno a stamparlo per tuo conto.

Maggiori informazioni sul sito https://www.dgc.gov.it/web/

Il QR-code deve essere mostrato ai varchi di pre-filtraggio per la verifica elettronica da parte del personale deputato al controllo congiuntamente a un documento d’identità valido.

E’ obbligatorio indossare una mascherina di tipo almeno chirurgica.

Sono esentati dall’obbligo di presentazione del Green Pass i bambini sotto i 12 anni compiuti.