I festeggiamenti per il decennale di Missione Busalla

Oltre un centinaio di persone, in arrivo da tutta la Liguria, hanno partecipato sabato 15 febbraio ai festeggiamenti per il decennale di “Missione Busalla”, la locale chiesa evangelica pentecostale aderente alle Assemblee di Dio in Italia (Adi).

La giornata, svoltasi a Villa Borzino, è iniziata con un seminario sulla storia dei movimenti cristiani tenuto da Calogero Sorce, mentre nel pomeriggio si è tenuta la celebrazione vera e propria, con la partecipazione del coro di Missione Busalla e l’intervento del pastore Giuseppe Crapanzano, segretario delle chiese Adi per il Nord-Ovest.

L’evento ha anche offerto l’occasione per la proiezione di un video inedito sulla storia della comunità evangelica di Busalla, liberamente consultabile sulla pagina Facebook di Missione Busalla. Missione Busalla è una chiesa evangelica di matrice pentecostale, facente parte delle Assemblee di Dio in Italia che, a loro volta, appartengono alle World Assemblies of God Fellowship, forti di oltre 67 milioni di aderenti in ogni nazione, che ne fanno la denominazione pentecostale più grande al mondo. In totale, le chiese delle Assemblee di Dio della provincia di Genova ufficialmente riconosciute sono tre – la principale in via Degola, a Sampierdarena, dove ogni domenica si raccolgono per il culto fino a 250 persone – a cui si aggiungono decine di chiese etniche e di comunità che rientrano sotto altre denominazioni.