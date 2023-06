Il 24 anni di Ryanair all’aeroporto di Genova

Ryanair, nell’anniversario dei suoi 25 anni di presenza in Italia, spiega come nell’Aeroporto di Genova si sia registrato un aumento degli arrivi internazionali del 46% e un incremento di quelli dal centro e Sud Italia del 23% nei primi 3 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2019.

I dati si riferiscono ai flussi turistici dai mercati collegati alla Liguria dalle nuove rotte del vettore low cost attivate nei mesi scorsi (Belgio, Irlanda, Regno Unito e Romania per l’estero; Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per l’Italia).

A titolo di confronto, la media degli arrivi turistici internazionali nei primi 3 mesi dell’anno è stata del +18% e quella dei turisti italiani del +5%.

La stagione estiva si promette di riconfermare questo trend, grazie a 12 rotte (di cui 7 nazionali e 5 internazionali), oltre 80 voli settimanali e le novità di Dublino e Cagliari rispetto alla Summer 2022 ed una crescita del 310% rispetto al pre-covid.

L’estate 2023 segna inoltre il 25° anno di Ryanair in Italia ed il 24° a Genova, uno dei primissimi scali italiani nei quali è sbarcata la compagnia aerea nel Maggio 1999.

Per celebrare i 25 anni in Italia e l’operativo dell’estate ’23 su Genova offriamo una promozione con prezzi a partire da soli € 25 a tratta per viaggiare fino a ottobre ’23.

“In qualità di compagnia aerea preferita in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare i 25 anni di attività nel Paese e l’operativo per l’estate ’23 su Genova. Nell’ultimo quarto di secolo – spiega Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair – è cresciuta fino a trasportare oltre 4,5 milioni di passeggeri da/per Genova e ha investito nella connettività tra le regioni italiane con voli domestici, come ad esempio quelli verso Bari, Brindisi e Napoli, oltre a rotte internazionali come Bruxelles, Bucarest, Londra tra le altre.”

“I dati dell’Osservatorio turistico regionale dimostrano l’importanza della connettività aerea per il territorio. avere più voli significa consentire ai liguri di volare comodamente e a tariffe basse, ma anche portare sempre più turisti in Liguria, spiega Piero Righi, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova. “Un effetto che stiamo vedendo anche in questi giorni di Ocean Race, con l’evento The Grand Finale che vede migliaia di spettatori in arrivo a Genova su voli provenienti dall’estero.”