Hockey, prossimo week end play off serie B

Quasi tutto pronto al Campo Arnaldi di Genova per i Playoff promozione di Serie B in calendario sabato e domenica 8 e 9 giugno. Purtroppo non è arrivata la qualificazione del CUS Genova Hockey di mister Cappelli ma questa manifestazione rimane comunque un grande evento di sport qua a Genova.

Le partite inizieranno sabato pomeriggio dalle 15:00 per poi concludersi il giorno dopo con la premiazione delle 18:00. Quattro le squadre in corsa, da Nord fino a Sud, passando per il Centro, per l’unico posto valido per la promozione in Serie A2. Queste le compagini in campo: CUS Torino, Hockey Cernusco, CUS Unime e HC Eur.

Durante tutte le partite sarà valido il servizio bar e si potrà mangiare e bere in compagnia assistendo nel contempo alle sfide di hockey.