Hockey, Cus vittorioso contro Novara

Il CUS Genova Hockey di mister Cappelli vince e torna a convincere di più rispetto che al derby vincendo 2-0 contro Novara.

I Cussini partono subito forte tenendo gli ospiti nella loro metà campo per buona parte dei primi due quarti, guadagnando anche tre corti senza però riuscire a trasformarli. Nel terzo quarto Novara si fa pericolosa in almeno un paio di occasioni, ma sullo scadere della frazione di gioco Zerbino trova la rete del vantaggio trovando l’angolo destro della porta battendo Nabarro, sicuramente il migliore dei suoi e protagonista di almeno tre parate decisive. Nell’ultimo quarto Novara si getta all’attacco rendendosi pericolosa, ma senza trovare mai la via della rete, a differenza dei Biancorossi che chiudono i giochi nuovamente con Zerbino, mandato in porta da un buon passaggio di Ragucci.

I Cussini si portano quindi a +4 sul CUS Torino, che ha però una partita da recuperare. Da segnalare anche il ritorno in campo di Schirru, assente da ormai un anno per la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro ed autore di una buona prestazione.

Il prossimo appuntamento di Serie B per gli universitari sarà il 7 aprile, quando Ardini e compagni affronteranno in trasferta i Biancorossi della Moncalvese.