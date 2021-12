Hanno tutti ragione, nuovo cd di Alberto Mons, è uscito ufficialmente sul mercato dopo anni di illustri collaborazioni

Hanno tutti ragione, nuovo cd di Alberto Mons dopo aver collaborato con (Gianni Morandi, Irene Grandi, DJ Albertino), partecipazioni a note trasmissioni televisive (“Che tempo che fa” – Rai3, “X Factor” – Rai2, ospite nel concerto di Gianni Morandi all’Arena di Verona – Canale 5), il cantautore fingerstyle Alberto Mons è al suo terzo album con “Hanno tutti ragione”, pubblicato su tutte le piattaforme digitali ed anche in formato CD: 9 tracce da gustare tutte d’un fiato!

La titletrack è in rotazione sulle migliori radio indipendenti italiane, il videoclip è su YouTube.

Chitarrista fingerstyle, compositore, cantautore, armonicista, one man band, diplomato con “lode e menzione speciale” presso l’Accademia Lizard di Fiesole (FI), diplomato presso i Corsi nazionali di perfezionamento di Siena Jazz, vincitore della 4° puntata dell’edizione 2008 dello storico programma televisivo I Raccomandati condotto da Carlo Conti (Rai Uno).

Alberto Montagnani in arte Alberto Mons partecipa ad altre note trasmissioni televisive come Che tempo che fa (Rai Tre), X Factor (Rai Due), Festa Italiana (Rai Uno), Effetto Sabato (Rai Uno), Futura TV (Rai Futura), Il paese dei campanili (Sat 2000), Tocca a te (Rai Play), fino ad arrivare all’Arena di Verona ospite nel concerto di Gianni Morandi live in Arena trasmesso in diretta da Canale 5.

Discograficamente esordisce nell’album raccolta Going Back Home prodotto dall’etichetta americana Quickstar, poi i 2 album (Il Bambino delle Fragole e Made in Tuscany) incisi per la P.E.M record e la Warner e ancora collaborazioni con Andy White, Michael Fix, Irene Grandi, Luigi Grechi.

Come armonicista incide il brano remix di DJ Albertino “Stone Fox Chase”, poi “Sorprendimi” – versione Italiana del famoso brano di Farias cantata da Cristiano Malgioglio – e “Bella Emilia” di Gianni Morandi che lo vuole con sé nel tour televisivo e come ospite all’Arena di Verona.

Compare più volte sulla prestigiosa rivista mensile “Chitarre” e partecipa ad importanti eventi nazionali ed internazionali fra cui: Premio del Salento, Tour di Radio Bruno Estate, Acoustic Guitar Meeting di Sarzana, Musik Messe di Francoforte, Festival Show di Lignano Sabbiadoro, Milano Guitar & Beyond, International Guitar Show.

Realizza la colonna sonora del film “Bomba libera tutti“ ricevendo molti consensi dalla critica giornalistica, è stato selezionato fra i quattro migliori chitarristi acustici emergenti all’Acoustic Guitar Village di Cremona.

Il 25 novembre 2021 esce ufficialmente sul mercato per Areasonica Records il nuovo album “Hanno tutti ragione”.