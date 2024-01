Guida ai saldi invernali: prestare attenzione. Alcuni consigli

L’inizio dei saldi invernali è fissato per il 5 gennaio e durerà fino al 18 febbraio, offrendo agli acquirenti l’opportunità di fare acquisti convenienti.

Tuttavia, è fondamentale agire in modo oculato, specialmente in un periodo in cui i consumatori sono sotto pressione a causa dell’inflazione e degli aumenti delle spese domestiche.

Le Regole Fondamentali per gli Acquisti durante i Saldi

Le associazioni di consumatori sottolineano che i prodotti venduti in saldo devono essere quelli di stagione e non meri avanzamenti di magazzino. La normativa indica chiaramente che i saldi riguardano principalmente i prodotti stagionali suscettibili di svalutazione se non venduti entro un periodo determinato.

Ecco alcuni consigli da seguire:

Chiarezza nei Prezzi : Gli articoli in saldo devono mostrare chiaramente entrambi i prezzi, quello originale e quello scontato, insieme alla percentuale di ribasso applicata.

: Gli articoli in saldo devono mostrare chiaramente entrambi i prezzi, quello originale e quello scontato, insieme alla percentuale di ribasso applicata. Separazione della Merce : I prodotti scontati devono essere distinti chiaramente da quelli venduti a prezzo pieno.

: I prodotti scontati devono essere distinti chiaramente da quelli venduti a prezzo pieno. Attenzione ai Ribassi Eccessivi : Prestate particolare attenzione ai prezzi troppo ribassati, potrebbero nascondere trappole o difetti.

: Prestate particolare attenzione ai prezzi troppo ribassati, potrebbero nascondere trappole o difetti. Etichettatura : Leggere attentamente le etichette, diffidare dei capi senza indicazioni sulla composizione e manutenzione.

: Leggere attentamente le etichette, diffidare dei capi senza indicazioni sulla composizione e manutenzione. Conservare lo Scontrino : Conservate sempre lo scontrino per poter usufruire della garanzia nel caso di difetti o problemi con il prodotto.

: Conservate sempre lo scontrino per poter usufruire della garanzia nel caso di difetti o problemi con il prodotto. Acquisti Online: Prudenza e Sicurezza

Per gli acquisti online, un settore in crescita, è cruciale prestare attenzione al sito web, leggere le recensioni degli utenti e verificare che i pagamenti avvengano in modo sicuro attraverso connessioni protette.

Altri consigli includono:

Spese di Spedizione: Controllare le spese di spedizione, che potrebbero aumentare il costo finale.

Diritto di Recesso: Ricordare che si ha il diritto di restituire il prodotto entro 14 giorni dalla consegna.

Le associazioni dei consumatori, come Lega Consumatori Liguria, sono disponibili per fornire ulteriori informazioni e assistenza durante il periodo dei saldi.

Sia negli acquisti fisici che online, è essenziale vigilare e conoscere i propri diritti per evitare truffe o spiacevoli sorprese durante il periodo dei saldi.

Per ulteriori suggerimenti sulla sicurezza degli acquisti durante i saldi, la polizia postale offre consigli preziosi che ha distanza di anni sono sempre validi.