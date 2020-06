Food delivery, dal miglior ristorante d’Italia a quello con il cliente più fedele, da quello più innovativo a quello più social

I ristoranti del Nord si confermano tra le migliori realtà della ristorazione a domicilio in Italia

Il food delivery sta crescendo, stanno aumentando i ristoranti che lo utilizzano e le persone che amano ordinare il cibo a domicilio, ed è per orientare le scelte di consumo, ispirare le esperienze degli italiani su cosa mangiare e da chi ordinare, ma soprattutto celebrare le migliori realtà della ristorazione a domicilio in Italia che Just Eat (www.justeat.it), app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, ha deciso di creare la prima “Guida ai migliori 50 ristoranti a domicilio in Italia”, grazie alle votazioni e alle esperienze dirette degli utenti e di una giuria di esperti nel settore. Tra i protagonisti della guida ci sono ben 31 ristoranti del Nord Italia, che si sono saputi distinguere tra gli oltre 12.000 coinvolti per qualità, innovazione, attenzione al cliente, passione e fiducia.

La guida, scaricabile online a questo link, nasce infatti dalla volontà di Just Eat di valorizzare le realtà che si sono distinte e che sono state maggiormente apprezzate dai consumatori, identificando una top 50 tutta italiana delle eccellenze della ristorazione a domicilio. La guida include i finalisti delle tre categorie principali all’interno del premio Takeaway Awards, e si struttura in 11 premi: dalle migliori performance per risultati come ordini, volumi raggiunti con il delivery e clienti, ai ristoranti più amati dai consumatori, fino ai tre premi speciali divisi in miglior progetto sostenibile, miglior progetto innovativo e ristorante più social, tre assegnazioni esclusive rilasciate da giurie di qualità, oltre a una selezione di 9 nuovi food trend con i ristoranti per ordinarli a domicilio.

Sono stati oltre 12.000 i ristoranti coinvolti in tutta Italia per i premi dedicati alle performance ai ristoranti più amati, mentre per i tre premi speciali i ristoranti si sono autocandidati sul sito dell’iniziativa con una descrizione del proprio progetto e immagini e materiali che lo raccontano. I vincitori sono inoltre suddivisi per area geografica, raccontando storie e curiosità, le specialità da provare, i piatti preferiti dai clienti, le opinioni di chi li apprezza e il rapporto di successo con il digitale e il food delivery.

“Abbiamo deciso di realizzare, per la prima volta in Italia, i Takeaway Awards, il premio di Just Eat per i migliori ristoranti a domicilio. Da qui nasce la prima Guida dei migliori 50 ristoranti a domicilio al fine di riconoscere i successi della ristorazione takeaway italiana e la capacità di generare un sistema virtuoso con un impatto su tutti gli attori. Questa guida vuole evidenziare quanto la ristorazione può fare con il digitale attraverso i ristoranti di maggior successo grazie al food delivery, più innovativi, più sostenibili, e più amati dai clienti. Accanto, anche una giuria di qualità e un’analisi puntuale dei risultati generati in termini di performance, ordini, fedeltà dei clienti e capacità di sfruttare appieno la nuova frontiera del digitale” commenta Daniele Contini, Country Manager di Just Eat.

All’interno della guida il Nord si distingue sin da subito, è qui infatti che si trova il migliore ristorante a domicilio Just Eat in Italia! Si tratta del milanese Mister Pizza che si è distinto come il ristorante che nel 2019 ha saputo raggiungere la miglior combinazione tra successo di ordini e servizio al cliente, insieme a una proposta food vincente che soddisfa le esigenze alimentari e incontra il gusto di tutti. Il menù alterna la tradizione con un guizzo di innovazione nella scelta degli ingredienti e delle materie prime.

I MIGLIORI RISTORANTI DEL NORD PER PERFORMANCE E SERVIZIO AL CLIENTE

La categoria Migliori Performance è dedicata ai ristoranti che hanno saputo raggiungere, nel corso del 2019, risultati eccezionali e totale apprezzamento da parte dei clienti sotto diversi aspetti come gli ordini ricevuti, la fedeltà dei consumatori e l’esperienza fornita al cliente. Tra le grandi città del Nord, il migliore ristorante in questa categoria è il milanese Sushi Oita & Poke Bowls, in cui si ritrovano i sapori d’Oriente e anche l’esotico pokè in combinazioni deliziose e raffinate. Seguono il padovano Fastdrink24, con la sua innovativa e divertente proposta di pizze gourmet ispirate a personaggi del mondo dello spettacolo, italiani e internazionali, e il milanese The Burger Grill, il posto giusto per chi desidera gustare la vera cucina americana.

Anche il servizio però è un valore fondamentale che cambia la percezione e la passione per un ristorante, ed è per questo che la guida ha voluto indicare chi riesce a eccellere nel servizio offerto garantendo un alto livello di soddisfazione. A distinguersi in questa categoria sia a livello nazionale sia di grandi città del nord è il milanese Mister Pizza, cui seguono Fastdrink24 e Sushi Oita & Poke Bowls, che emergono anche qui con una promessa di offerta capace di conquistare il cliente.

NEW ENTRY, CLIENTE PIÙ FEDELE E RISTORANTI PIÙ AMATI DEL NORD ITALIA

Sono stati assegnati a due ristoranti del Nord Italia anche due tra i riconoscimenti più rappresentativi della guida, ossia quello che celebra la capacità di far leva sul food delivery per crescere e portare la propria capacità culinaria sulla strada del successo e dell’innovazione, e quello che celebra la passione e l’impegno nel servire menù di qualità che incontrano i gusti dei clienti e creano affezione.

Approcciare il food delivery per un nuovo ristorante e farsi subito amare è infatti una sfida importante, che alcuni ristoratori sanno vincere in breve tempo, così come il bolognese Qbiq Pokeria & Bubble Tea, un caso veramente unico in termini di ordini, fedeltà, passione e fiducia create in solo un anno con gli amanti del cibo a domicilio, e che ha per questo vinto il premio come Miglior New Entry 2019! Ma anche ordinare sempre dallo stesso ristorante e riuscire a tenere stretto il legame con i propri clienti è una sfida altrettanto grande, ed è per questo che nella guida è stato celebrato il ristorante con il cliente più fedele, Gusto Pizza, di Bologna, ovvero quello che ha ricevuto il maggior numero di ordini dallo stesso cliente, a conferma di passione e fiducia!

Si sa poi che il cibo spesso scatena grandi amori a cui è impossibile rinunciare, ristoranti e catene del cuore a cui ci si affeziona e da cui si ordina periodicamente, come un rito che contribuisce a rendere speciali le serate passate da soli o in compagnia. Sono proprio i clienti in prima persona ad averli votati e scelti tra oltre 12.000, e ad averli voluti nella guida dei ristoranti a domicilio. Il più amato al Nord è Aldo’s Pizza di Verona, una pizzeria che ha fatto della varietà e della ricerca il suo tratto distintivo, proponendo pizze per tutti i gusti. Segue al secondo posto, Cama’ffare di Padova, con la sua ampia offerta di specialità sicule, mentre al terzo posto chiude la classifica Da Chi Ragas di Parma, che ha saputo stupire con il suo impasto della pizza realizzato con una farina biologica prodotta nei campi di Fontanellato.

I PREMI SPECIALI E RISTORANTI DEL NORD SIMBOLO DEI FOOD TREND 2019/2020

Completano il viaggio tra i ristoranti vincitori del nord Italia, i premi speciali dedicati a chi si è distinto per l’innovazione nel concept del food delivery e l’utilizzo dei social. Questi ristoranti sono stati selezionati da giurie di qualità, dopo un’analisi dei candidati e delle loro proposte.

Tra i vincitori del Premio per il Miglior Concetto Innovativo, assegnato dall’esperta enogastronomica e giornalista Anna Prandoni, c’è infatti Crops Salads Soup & Co. di Trieste, per aver dato vita a un concept che si distingue proponendo un luogo in chiave green, in cui attenzione alle materie prime e offerte di piatti healthy e saporiti giocano un ruolo di primo piano. A vincere il Premio per il Ristorante Più Social, canale sempre più efficace per farsi conoscere e assegnato da Buzzoole, è stato invece Hamerica’s per la capacità di ingaggiare i food lover con contenuti e piatti coinvolgenti su Instagram e Facebook.

Ma non finisce qui, perché nella guida sono presenti anche diversi ristoranti simbolo dei 9 food trend che guidano le tendenze e i gusti a domicilio. Al primo posto l’ormai famosa Pokè-mania, di cui le città del Nord fanno da padrone con Qbiq Pokeria & Bubble Tea a Bologna, Bowl! a Genova e I Love Poké a Milano. Segue al secondo posto il successo dei Bao e dei Ravioli Cinesi con Maoji Street Food a Milano, Mu Bao a Torino e Manyi a Bologna, mentre chiudono il podio i Toast, rappresentati al Nord dall’amato Mr.Toast di Modena.

La classifica prosegue poi con la cucina vegetariana, dove spicca il Flower Burger di Bologna per la sua proposta veggie davvero speciale, seguito da That’s Vapore a Milano. Non manca poi il classico Pasta e Riso con Pasta mi a Milano e Bigoleria The Brothers a Grezzana, cui segue un grande trend del momento, Tacos y Burritos, per cui una menzione speciale va al torinese Taco Bang – Taqueria Mexicana e al milanese Santo Taco. Che dire poi della categoria dedicata a Dolci e Gelato, rappresentati da alcune delle catene più famose come Cioccolatitaliani e Grom e il multi-premiato pasticcere Iginio Massari, tutti di Milano. A chiusura poi due grandi classici, Noodles & Ramen, con il bolognese Sentaku Ramen Bar e il milanese Tenoha & Ramen, e il Pollo, capitanato da Girarrosti Santa Rita di Torino, da Chickenbot di Pero e da Tramvai di Parma.