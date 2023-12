Guardia costiera sequestra tonnellate di gamberi, astice e pescespada

Ieri i militari della Guardia costiera di Genova hanno sequestrato, amministrativamente, in una piattaforma logistica di stoccaggio prodotti ittici in provincia di Milano, 16 tonnellate di prodotti ittici (gambero sudamericano, astice americano, polpo e salmone) in assenza di documentazione di tracciabilità.

Sono state comminate sanzioni per complessivi 13.000 euro.

Inoltre, durante un controllo a Torino di un mezzo isotermico proveniente dalla Calabria, hanno trovato 27 esemplari di pesce spada, per circa 800 chili, privi di qualsiasi documento attestante la tracciabilità.

Si ricorda che il personale specializzato della Guardia costiera di Genova per questo tipo di controlli ha competenza su Liguria, Piemonte e Lonbardia.