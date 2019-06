Grave incidente in corso Europa, furgone si ribalta

Un grave incidente si è verificato alle 12,40 in corso Europa, all’altezza di via Santorre di Santarosa.

Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro.

Corso Europa in direzione levante è stata chiusa al transito da via Majorana per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della strada.

Secondo alcune persone presenti il furgone avrebbe sbandato da solo, scontrandosi con le auto in sosta e ribaltandosi.

Il conducente, ferito nell’incidente, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino.