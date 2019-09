Gratis la domenica al Museo a Genova

Quanti genovesi conoscono le opere ospitate all’interno dei Musei?

Finalmente la lista dei musei da visitare insieme

Quanti sanno che a Palazzo Rosso c’è uno dei rooftop più belli d’Italia? E i Musei di Nervi negli splendidi Parchi? E ancora… Da quanto tempo non visiti il Museo di Storia Naturale di Genova? Per scoprire o riscoprire i tesori della Superba, dopo il grande succeso dello scorso anno, ogni domenica fino a dicembre 2019, alcuni dei musei più belli della città sono aperti gratuitamente ai cittadini residenti a Genova. Questa è l’iniziativa del Comune di Genova nata per avvicinare i suoi cittadini alle bellezze, a volte sconosciute, della nostra città, oltre che all’arte e alla cultura. Va ricordato che l’ingresso gratuito per i residenti è valido dietro presentazione di documento di identità. Ecco i musei che partecipano nel 2019:

Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi), via Garibaldi 11.

Museo Civico di Storia Naturale, via Brigata Liguria 9.

Museo di Arte Orientale Chiossone, piazzale G. Mazzini 4.

Museo di Sant’Agostino, piazza Sarzano 35.

Museo della Commenda, piazza della Commenda 1.

Raccolte Frugone – Musei di Nervi – via Capolungo 9.

Museo di Archeologia Ligure – Villa Durazzo-Pallavicini, via Ignazio Pallavicini 13.

Genova -E inoltre, anche nel 2019, la prima domenica di ogni mese:

Museo del Risorgimento, via Lomellini 11 (Ingresso gratuito per i residenti a Genova)

Museo di Palazzo Reale, via Balbi 10 (Ingresso gratuito per tutti, senza vincolo di residenza)

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola – Piazza di Pellicceria 1 (ingresso gratuito per tutti, senza vincolo di residenza).

Genova -Per info, qui l’evento facebook Domeniche gratis al museo per i residenti a Genova.