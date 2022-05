Grande vittoria della Locatelli Genova con l’AN Brescia

Grande vittoria della Locatelli Genova che si aggiudica la battaglia per il secondo posto provvisorio della classifica battendo l’AN Brescia, reduce da un filotto di risultati utili, Brescia che precedeva proprio le lontre di tre punti, e che ora viene scavalcata dalle genovesi in virtù della differenza reti negli scontri diretti.

Le ragazze di Carbone innestano immediatamente il turbo e si aggiudicano il primo parziale con una magia di Irene Rossi e una gran rete in superiorità numerica di Arianna Banchi, ma nella ripresa è il Brescia che approfitta immediatamente con Carola Bovo, autrice di una doppietta, di un paio di sbavature della difesa ligure, poi dopo un botta e risposta fra Bianco e Vitali pare che grazie alla seconda segnatura di Rossi la Locatelli possa andare in testa al giro di boa del match, ma una nuova imperfezione difensiva porta ad un rigore per la squadra di Calderara che Greta Corinne Bovo realizza. La parità di metà gara tuttavia è solo effimera per il Brescia, Polidori ha lavorato Alogbo ai fianchi e nella seconda parte del match la rediviva Caterina Nucifora che non teme il confronto fisico con la canadese completa l’opera, senza il loro principale sbocco offensivo le bresciane perdono riferimenti offensivi e subiscono il nuovo break operato da Eleonora Bianco su rigore e proprio da Nucifora in superiorità numerica, i tentativi di riaggancio delle lombarde si infrangeranno sul muro Asia Avenoso che annulla ogni tentativo di conclusione e sul finale della terza frazione stoppa anche un rigore ad Usanza. Ad inizio quarto tempo nulla può sulla splendida conclusione di Corinne Bovo, ma questa è l’ultima fiammata del Brescia, che viene trafitto su una sontuosa entrata di Arianna Banchi, particolarmente ispirata con questo avversario: è proprio lei, abituata a siglare reti pesantissime, che regala il prezioso gol del +2, impreziosito poi da una rete dalla lunga distanza di Lele Bianco, che sfrutta l’ultimo secondo dell”ultima azione d’attacco della sua squadra con una parabola beffarda che inganna Fiorese. Tre punti molto importanti per la Locatelli Genova che ravviva il sogno playoff in attesa della impegnativa trasferta di Padova. Nel weekend delusione dalla Serie B che lascia tre punti in casa nel match contro il Villa York Roma (6-8) mantenendo però il secondo posto e pertanto invariate le ambizioni di classifica, mentre la domenica regala altre due belle soddisfazioni, la netta affermazione degli under 14 ad Imperia per 24-0 e la Under 19 che nel Campionato Pallanuoto Italia mette una serissima ipoteca sulla finale per il titolo, battendo 12-6 il Polì Novate Cormano nella prima partita dei playoff.

Commento dell’allenatore della Locatelli Genova, Stefano Carbone: “Una vittoria molto importante che a cinque giornate dalla fine mantiene ancora vivo il sogno di potere raggiungere i playoff per la A1, una vittoria di squadra, di un gruppo che oggi ha giocato da squadra matura, in una giornata che non ci ha visto brillantissime in avanti abbiamo (anomalia del secondo tempo a parte) difeso molto bene, e ciò ci ha permesso di mantenere sempre il match sotto controllo anche se in effetti per quanto abbiamo costruito abbiamo trasformato ancora troppo poco.Ora il pensiero va a Padova, la partita di andata ci ha visto vincere abbastanza tranquillamente, ma l’incontro presenta comunque parecchie insidie,e ci sarà bisogno di una bella prestazione per potere avere la meglio.”

U.S.LUCA LOCATELLI GENOVA – A.N.BRESCIA 8-5

(2-0;2-4;2-0;2-1)

Locatelli Genova: Avenoso, Bianco 3, Donato, Frisina, Ravenna, Padula, Rossi 2, Nucifora 1, Scigliano, Magaglio, Minuto, Polidori, Banchi 2. Allenatore: Stefano Carbone

AN Brescia: Fiorese, Usanza, Peroni, Alberici S.,Alberici A.,Serra, Bovo G.C. 2, Vitali 1, Bovo C. 2, Barbieri, Alogbo, Vitali, Zambelli. Allenatore: Edvin Calderara

Arbitro: Fusco

Superiorità numeriche :

Locatelli Genova:3 su 11

Brescia: 0 su 5 più 2 rigori di cui 1 realizzato

