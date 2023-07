Grande successo per le iniziative all’Arena Vittoria di Borghetto

Anche quest’anno ad allietare le serate dei residenti e dei turisti di Borghetto Santo Spirito e delle cittadine vicine è il Cinema Arena Vittoria che da tanti decenni è un punto fisso per le vacanze e le serate del comprensorio: “Quest’anno –ci ha spiegato la titolare Elga Musso- abbiamo aperto il cinema il 28 giugno. Siamo giunti alla sessantanovesima stagione. Stiamo riproponendo il meglio delle nuove prime visioni: da “Indiana Jones” all’ ultimo film della Disney “Elemental”. Abbiamo già dato alcune anteprime di prestigio come “Mission impossibile” e “Barbie”. Lo scopo è quello di accontentare un po’ tutti i gusti. Per questo abbiamo programmato anche altri film di grande successo come “Supermario Bross”, “Flash” e “La ragazza dai tentacoli”.

Ma all’ Arena non c’è soltanto cinema: come da tradizione si svolgeranno anche incontri, premiazioni nell’ambito del Premio Pittaluga (Nella foto Daros la targa all’interno dei Giardini intitolati al grande imprenditore cinematografico). Proprio in occasione di questo evento cinematografico, che in pochi anni è già diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati, vengono proiettati tre grandi film: si tratta de “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, che è stato già proposto nei giorni scorsi, “L’ultima notte d’amore” di Andrea Di Stefano che è in programma questa sera e “Rapito” di Marco Bellocchio che è previsto per la serata del 30 luglio.

Altra interessante iniziativa che si terrà all’ Arena Vittoria è la tradizionale serie di appuntamenti estivi con gli autori: “ Con “Serate d’autore”- conclude la Musso- continua la nostra proficua collaborazione con il comune di Borghetto che anche quest’anno ha scelto di collocare gli appuntamenti nei nostri spazi ed in quelli attigui: la prima serata ha visto la presenza di tanto pubblico venuto per conoscere il noto scrittore e giornalista Mario Calabresi. Nella seconda serata i lettori sono stati richiamati dalla bravura e simpatia dello scrittore ed autore televisivo Bruno Gambarotta”. I successivi appuntamenti saranno con Margherita Oggero (il 4 agosto), Andrea Vitali (18 agosto) e Cristina Rava (22 agosto).

A Borghetto la passione per l’arte cinematografica non è mai venuta meno grazie alla famiglia Musso, che con l’aiuto di un gruppo di appassionati cinefili e dell’esperto di cinema e collezionista Marco Tripodi, ha anche realizzato una serie di video per far conoscere le attività svolte in passato ed ha organizzato importanti mostre dedicata al grande cinema degli anni Settanta ed Ottanta. La famiglia Musso gestisce il Cinema Arena Vittoria da molto tempo. La struttura, che è dotata di 600 posti (450 al coperto), è immersa in un’oasi di verde, un piccolo e suggestivo parco botanico, che presenta decine di specie di fiori e piante esotiche che il signor Umberto e la signora Renata, storici gestori, hanno sempre accudito con amore.

CLAUDIO ALMANZI