Gran Finale online per Teatro Educazione 2020

SofàTeatro – Gran finale su Zoom con Officine Papage per i ragazzi genovesi coinvolti nel laboratorio di Teatro Educazione 2020 (X edizione).

In diretta live martedì 9 e mercoledì 10 giugno (ore 21.30) si concludono online i laboratori di Teatro Educazione condotti quest’anno da Officine Papage presso l’Istituto Comprensivo Quinto Nervi di Genova. Dopo l’interruzione dell’attività live, dovuta alla chiusura delle scuole, grazie all’entusiasmo dei ragazzi che frequentano l’Istituto e di tutti gli operatori scolastici, la compagnia ha deciso di continuare sul web il percorso intrapreso e portare a compimento il progetto, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario. “In questi dieci anni” – racconta il direttore artistico Marco Pasquinucci – “abbiamo sperimentato, con insegnanti e studenti, la grande importanza pedagogica dell’esperienza teatrale: un modo diverso di fare scuola, imparare e crescere insieme. La decisione di proseguire online con Sofà Teatro – permettendo ai partecipanti di raccontarsi attraverso l’invenzione di drammaturgie originali e al pubblico di intervenire in video e in voce durante le dirette – è nata per rispondere alle limitazioni e alle solitudini create dall’emergenza Covid 19 con la creazione di un nuovo spazio condiviso. Per una platea virtuale, rigorosamente interattiva, di oltre 400 ragazzi.”

Martedi 9 giugno alle ore 21.30 su Zoom per Sofà Teatro

Menefreghismi ovvero Che me ne frega dell’uomo che piantava gli alberi

20 ragazzi della secondaria di primo grado e alcuni delle superiori disegnano un ritratto grottesco, tagliente e ironico della loro ‘strana’ età, fatta di moltissimi “non me ne frega” e di un ostentato disinteresse per la maggior parte delle cose. “Boh” è la risposta più frequente ad ogni domanda, quella che la fa da padrona durante le chiacchierate/interrogatori con ogni adulto di riferimento.

Il lavoro mette in scena la caricatura di una generazione apparentemente ‘piallata’ al disinteresse totale per la vita che gli scorre accanto, tra genitori iperprotettivi o assenti, uniti, divisi o forse tutti e due, insegnati noiosi e autoritari, amici da imitare, da emulare, da superare a volte da evitare. In mezzo a questa inedia, all’improvviso esplodono guizzi di energia e di interesse per alcune cose che faranno davvero ridere e sorridere (e pensare), mettendo a nudo fragilità e tenerezze, fino all’inevitabile lieto fine della storia. La drammaturgia è originale, i ragazzi si sono messi in gioco nel raccontarsi e nel definirsi: un lavoro di approfondimento e presa di coscienza intenso all’insegna del divertimento.

RodariAmo

Il lavoro ha coinvolto i ragazzi della scuola primaria e si è sviluppato sulla lettura e sull’analisi di alcune delle favole più famose della raccolta favole al telefono di Rodari. Un omaggio a questo grandissimo autore, un po’ il punto da cui eravamo partiti per il precedente lavoro. I nostri piccoli attori alle prese con i personaggi e le immagini poetiche di Rodari, rielaborate e riassunte in piccoli video e momenti in diretta on line.

Mercoledì 10 giugno alle ore 21.30 su Zoom per Sofà Teatro

Onde

Le classi V A della Scuola Manfredi e V B della Scuola Fermi portano in scena un lavoro originale sviluppato in seno al progetto curricolare dell’Istituto: “Leggere il mare”.

Info: www.officinepapage.it

