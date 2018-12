Gli Zena Singers con Cant’Autori, un concerto per la città di Santa Margherita

Quello di sabato 22 dicembre, alle ore 16 in piazza Caprera, a Santa Margherita, sarà un pomeriggio pre-natalizio all’insegna della canzone d’autore genovese live in piazza, quello regalato alla città dal Comune , in collaborazione con la società Progetto Santa Margherita.

Lo proporrà la band Zena Singers, con uno spettacolo di grandi canzoni dei nostri grandi cantautori: Baccini, Bindi, De Andrè, Endrigo, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli, Tenco.

Un concerto live dove i brani musicali si alternano a recitati, spesso di parti inedite, facendo vivere nell’immaginario dello spettatore situazioni, personaggi e storie, proprio come se accadessero in quel momento.

Nel rispetto della stesura originale delle canzoni la band non nasconde però la propria personalità musicale, inserendo, ad esempio, sfumature soft rock e reggae in alcuni brani di De Andre’ (Quello che non ho, Un Giudice, Il Pescatore) e Tenco (Li vidi tornare, che è la versione originale di Ciao Amore, Se stasera sono qui) donando grinta, energia e vitalità alle composizioni .

Si crea così un vero e proprio viaggio musicale ‘tra brani giganti’ di ‘autori giganti’ che hanno scritto alcune tra le pagine più belle della musica italiana.

Della band genovese, che collabora con l’Associazione Culturale Lanna, fanno parte Elio Giuliani, voce e pianoforte, Andrea Sirianni, chitarra elettrica, Luciano Minetti, batteria, Monica Rossi, tastiera, percussioni e voce, Oriano Viappiani, chitarra basso, Flavia Pareto e Andrea Tobia, voci narranti, Claudio Giannoni, luci e audio.

In caso di maltempo la manifestazione si effettuerà in Villa Durazzo.