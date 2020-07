Giustizia riparte a fatica: oggi prima udienza negli spazi allestiti in Fiera a Genova

Misurazione della temperatura prima dell’ingresso, un banco per ogni avvocato, imputato e parte civile a distanza di un metro l’uno dall’altro, e un grande pannello bianco con la scritta “La legge è uguale per tutti”.

E’ la nuova aula di Giustizia alla Fiera di Genova per la prima udienza dell’era post emergenza coronavirus celebrata fuori dal tribunale genovese in centro città.

A inaugurare la fase tre dei grandi processi del capoluogo ligure è stato quello bis sul posizionamento della Torre piloti, la struttura crollata il 7 maggio 2013 per l’urto della Jolly Nero provocando la morte di 9 persone.

Diversi avvocati genovesi si sono lamentati per la lentezza della riapertura dei lavori, ormai bloccati da tempo non solo in tribunale, ma anche per quanto riguarda gli uffici dei giudici di pace.