Girardengo protagonista al “Sacco” di Savona

SAVONA.22 OTT. Uno dei più grandi campioni della storia dello sport italiano è al centro di “Costante la nuvola” quarto spettacolo della interessante rassegna teatrale proposta dallo storico Teatro Sacco di Savona. L’ appuntamento è sabato alle ore 21.

Si tratta di Costante Girardengo il primo grande campione nella storia del ciclismo che, nell’ immaginazione degli autori Lazzaro Calcagno e Marco Rinaldi, racconta pagine commoventi della nostra storia.

Girardengo, che fu professionista dal 1912 al 1936, ebbe una vita avventurosa e rocambolesca; Campione del mondo nel 1924, vinse 6 volte la Milano- Sanremo, due volte il Giro d’ Italia, tre volte il Giro di Lombardia ed ottenne altre cento vittorie in corse su strada e su pista.

“Costante, La Nuvola” è anche un viaggio nella magia del ciclismo, sport nobile che affascina le folle da sempre. A raccontare le vicende epiche è proprio il primo campionissimo, che si materializza ad un giovane giornalista incaricato di scrivere un articolo sugli scandali del ciclismo moderno.

Polvere, fatica, pedali e poesia. Corse che durano giornate intere, sfide interminabili, gioie e sofferenze. Il ciclismo é tutto questo e se a raccontartelo è il piú grande di tutti, le storie diventano indimenticabili.

Lo spettacolo, che vede la regia di Lazzaro Calcagno e Marco Rinaldi, ha quale protagonista Davide Mancini, ed è una produzione del Teatro “Il Sipario Strappato”.

Il Teatro Sacco sorge all’interno dell’omonimo palazzo nel centro storico di Savona ed è uno dei teatri più antichi ancora in funzione. Venne inaugurato nel 1785, come primo teatro in assoluto della città, restò anche l’unico fino al 1853, anno in cui venne inaugurato l’altro teatro cittadino, il Chiabrera.

Per rispettare la normativa vigente sulla sicurezza, il Sacco ha una disponibilità di posti a sedere limitata, pertanto è molto gradita la prenotazione. Per avere ulteriori informazioni sullo spettacolo, o per prenotare è possibile telefonare ai numeri 331.77.39.633 e 328.65.75.729, oppure inviare una e mail all’indirizzo di posta elettronica info@teatrosacco.com

CLAUDIO ALMANZI