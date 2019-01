Giovane pusher senegalese trovato dalla polizia con diciotto dosi di cocaina

Un senegalese di 19 anni è stato arrestato dalla polizia per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato per la violazione della normativa sull’immigrazione.

L’equipaggio di una volante della Questura, transitando in via Napoli durante la consueta attività di pattugliamento, ha fermato per un controllo un giovane che, alla vista degli uomini in divisa, ha tentato maldestramente di liberarsi di un involto di carta, lanciandolo tra le auto in sosta.

Una volta recuperato, l’involucro è risultato contenere 18 dosi di cocaina, pronte per la vendita.

Il giovane, privo di permesso di soggiorno e già notato più volte nel centro storico cittadino, dove esercita la propria illecita attività, è stato tratto in arresto. Fissata per questa mattina la direttissima.