Giovane esagitato in un bar di via Cecchi: Chiamate gli sbirri!

Intervento della Polizia, pochi minuti fa, ore 17 circa, in Cecchi angolo, via Finocchiaro Aprile, per un giovane esagitato che, ha importunato alcuni clienti del bar pasticceria “Le Fornarine”.

Il giovane, non si capisce il motivo , se l’è presa con un altro cliente, un ragazzo. Le commesse sono intervenute cercando in qualche modo di tranquillizzarlo e lui, per tutta risposta ha urlato: “Chiamate gli sbirri. Chiamateli. Tanto io Marassi me lo mangio!”.

Nel mentre le commesse sono riuscite ad allontanare l’esagitato, chiamate da qualcuno, giungevano sul posto, alcune volanti.

La sirena in azione delle volanti faceva allontare il giovane esagitato che veniva rintracciato poco distante ed identificato.