Gioco d’azzardo online: il Superenalotto e il sogno improbabile di cambiare vita

Fino a un paio di decenni fa gli italiani per indicare un evento positivo che cambiava la vita usavano dire “ho fatto tredici”. Il gioco d’azzardo online e a distanza non era legale, e il web ancora non esisteva così come lo conosciamo. Giocare i risultati delle 13 partite di campionato al Totocalcio, era uno dei pochi modi per tentare la fortuna. E per cambiare vita.

Oggi in tempi di gioco d’azzardo online i giocatori hanno a disposizione tantissime risorse. I migliori casinò online con licenza AAMS propongono tantissimi giochi, ma quelli che possono cambiare la vita sono pochi. Uno di questi è il Superenalotto, e “fare 6” o vincere al superenalotto è il nuovo 13. Complice un jackpot che spesso raggiunge cifre straordinarie, anche per via del fatto che la probabilità di vincere è davvero bassissima.

Il jackpot più alto mai raggiunto dal popolare gioco ha sfiorato i 180 milioni di euro. Ovviamente quando la cifra si fa interessante aumentano anche le giocate: in mente l’idea che un jackpot non può restare in palio per sempre.

Uno dei giochi più iniqui tra tutti i giochi d’azzardo online e non

Come il giocatore può intuire il Superenalotto è uno dei giochi in cui è meno probabile vincere, ma se si vince, la vita cambia. Si tratta di un vero gioco d’azzardo, che sia fatto online o in ricevitoria.

Per vincere infatti bisogna indovinare 6 numeri su 90. Da un punto di vista statistico, la probabilità di vincere è pari a 1 su 622.614.630. Su quanto sia bassa questa probabilità si sprecano similitudini. Una di queste è stata espressa da un matematico del CNR, Roberto Natalini, che ritiene che sia più probabile che un asteroide colpisca il nostro pianeta.

Altri calcoli divertenti che non hanno a che fare con il gioco d’azzardo online dicono che è più probabile ricevere soldi digitando numeri casuali a un Bancomat. Qui la probabilità sarebbe di 1 su 90 mila.

Ovviamente il Superenalotto ha successo perché oltre che con il 6 si vince anche con altre combinazioni più probabili. Chi ama il gioco d’azzardo online e scommette la sestina si potrebbe accontentare anche di un 5+1 che però ha una probabilità di 1 su 103.769.105.

Andando a scalare anche con le somme che si vincono ecco le altre probabilità:

5: 1 su 1.235.346,48

4: 1 su 11.906,95

3: 1 su 326,71

Il più ricco ma meno generoso nel mondo del gioco d’azzardo online e fisico

Si tratta dunque del gioco più ricco, ma anche meno generoso del mondo del gioco d’azzardo. Online e nelle ricevitorie ci sono giochi in cui la probabilità di vincere è molto maggiore. A partire dal tradizionale gioco del Lotto. Qui anche la combinazione più difficile, ossia la cinquina, ha una probabilità maggiore: 1 su 43.949.268.

Gli amanti del gioco d’azzardo online possono cimentarsi nel gioco del poker e avranno una possibilità su 649.739 di avere in mano una scala reale. Mentre puntando alla roulette, e vincendo, la vita non cambierà ma si avrà una possibilità su 37.

Nonostante la scarsa probabilità di vittoria, gli appassionati di Superenalotto non rinunciano a provare la loro sestina. Tra le combinazioni preferite ci sono quelle legate ad eventi personali, come le date di nascita. Vi sono anche combinazioni molto popolari, come quelle che corrispondono a delle immagini grafiche sulla schedina. Ad esempio popolarissime sono le combinazioni seguenti:

1, 2, 3, 4, 5, 6 una colonna orizzontale sulla schedina

7, 22, 37, 52, 67, 82 una colonna verticale sulla schedina

13, 27, 41, 55, 69, 83 una diagonale sulla schedina

Ma i numeri preferiti in assoluto dai giocatori sono 8, 3, 7, 9, 11, 5, 19, 10, 12, 90.

Vi è anche una combinazione di numeri che sono i meno giocati in assoluto, e che per qualche motivo non sono amati dai giocatori: 46, 59, 79, 32, 60, 34, 76, 78, 62, 61.