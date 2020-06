Gilet arancioni, generale Pappalardo domenica in piazza De Ferrari a Genova

“Domenica 21 in piazza De Ferrari a Genova per parlare di scuola e vaccini. L’appuntamento è alle 15. La parola in piazza a nonni, mamme, papà, dottori, avvocati del diritto, per una informazione coscienziale”.

Lo hanno annunciato oggi i responsabili liguri del neonato movimento “Liberazione Italia” dei “gilet arancioni”.

Alle 17 interverrà il generale Antonio Pappalardo, congedato dall’Arma e leader nazionale del movimento, per illustrare “la situazione della politica nazionale economica e sociale”.

Il generale Pappalardo, presidente MGA, dopo avere depositato presso Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Repubblica e Presidenza del Consiglio dei ministri il documento che chiede le dimissioni immediate del Governo Conte e il ritorno alla Lira, chiama così i liguri in piazza.