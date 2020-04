Genova, trasferimento di altri 25 pazienti Covid-19 su nave ospedale Gnv

“Alla nave ospedale di Genova sono già in arrivo i primi pazienti che occuperanno il secondo modulo, con 25 nuovi posti letto pronti. Nel frattempo è già in allestimento il terzo, con altrettanti posti destinati ai malati di coronavirus che sono stati dimessi dagli ospedali e che non possono fare la quarantena nelle loro case”.

Lo ha riferito stamane il governatore ligure Giovanni Toti.

Sul traghetto Gnv Splendid, adeguatamente attrezzato, vengono ospitati i pazienti affetti dal Covid-19 in via di dimissione.

“Da inizio emergenza – ha aggiunto Toti – in Liguria abbiamo moltiplicato i posti nelle terapie intensive e creato strutture ad hoc per la degenza dei pazienti. La nostra sanità sta facendo uno sforzo eccezionale per garantire a tutti i liguri le cure di cui hanno bisogno. Nessuno verrà lasciato indietro”.

Il traghetto avrà fino a 75 camere a disposizione per i pazienti.