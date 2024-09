Genova Surfing City: si parte con l’attività in mare al Gaslini

Presentate le attività della Federazione per Genova 2024 Capitale Europea dello Sport

Genova Surfing City, l’iniziativa promossa dalla FISSW (Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard) per celebrare Genova come Capitale Europea dello Sport 2024, ha ufficialmente preso il via.

L’obiettivo è quello di promuovere la cultura del mare e delle spiagge attraverso discipline come il surf e il SUP, sostenendo la crescita del movimento agonistico e sensibilizzando il pubblico sui temi ambientali e marini.

Lancio ufficiale delle attività al Gaslini

Le attività di Genova Surfing City sono state presentate ufficialmente presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, alla presenza del presidente della FISSW Claudio Ponzani, dell’assessore agli Impianti e Attività sportive del Comune di Genova, dell’assessore allo Sport della Regione Liguria e del presidente del CONI Liguria Antonio Micillo.

La giornata inaugurale prevede un evento speciale presso la spiaggia dell’Ospedale pediatrico Gaslini, gestita dal Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini. Qui, oggi pomeriggio (17 settembre) tra le 16 e le 19, si terranno lezioni di SUP rivolte ai piccoli pazienti del polo sanitario, ai dipendenti e alle loro famiglie, affiancate da attività di sensibilizzazione su tematiche legate agli oceani e alla sostenibilità ambientale.

Corsi di formazione per tecnici di surf e SUP

Dal 23 al 28 settembre, la città ospiterà un corso di formazione per tecnici di surf e SUP di primo livello. Il corso si dividerà in una parte teorica, che si terrà a Genova, e una parte pratica, che si svolgerà a Recco. Gli aspiranti allenatori avranno l’opportunità di mettere in pratica le loro competenze direttamente in mare, confrontandosi con le condizioni reali.

Il campionato juniores di Surfing La Secca ad Arenzano

Un altro appuntamento importante di Genova Surfing City sarà la gara di surf “Surfing La Secca”, la seconda tappa del campionato juniores di shortboard, disciplina olimpica. La competizione, prevista ad Arenzano tra il 20 settembre e il 30 novembre, si svolgerà durante la migliore mareggiata autunnale. Questa tappa, dedicata agli atleti under 12, 14, 16 e 18, segna il ritorno in Liguria di una competizione juniores dopo molti anni, e rappresenta una grande novità nel calendario agonistico della FISSW.

Un legame stretto tra Genova e il mare

L’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova ha sottolineato come Genova Surfing City rappresenti un’importante occasione per rafforzare il legame tra la città e il mare. “Con un programma ricco di attività formative, ludiche e agonistiche, l’iniziativa pone l’accento sui valori di amicizia, solidarietà e sostenibilità, perfettamente in linea con il progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.”

Un contributo importante al territorio

Il presidente della FISSW, Claudio Ponzani, ha espresso gratitudine nei confronti del Comune di Genova per il sostegno offerto all’iniziativa e ha ringraziato le associazioni e società affiliate alla federazione. “Il nostro programma prevede attività concertate con l’Ospedale Gaslini, un corso di formazione per tecnici di surf e SUP e una tappa del campionato italiano juniores. Siamo orgogliosi di contribuire con le nostre risorse e competenze all’evento Genova Capitale Europea dello Sport 2024.”

Sport, inclusione e sostenibilità

L’assessore allo Sport della Regione Liguria ha elogiato l’iniziativa, sottolineando come le federazioni sportive abbiano colto i valori promossi da Genova Capitale Europea dello Sport 2024. “Attraverso la pratica sportiva, si favorisce l’inclusione, la socialità e la sostenibilità ambientale. Sono certa che questo impegno si rinnoverà anche nel 2025, quando la Liguria sarà Regione Europea dello Sport.”

Sport e valorizzazione del territorio

Antonio Micillo, presidente del CONI Liguria, ha concluso evidenziando come Genova Surfing City si inserisca perfettamente nel programma di eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. “Il surf e il SUP sono strumenti efficaci per promuovere la cultura del mare e delle spiagge, risorse fondamentali per il territorio di Genova. Auguro a tutti i partecipanti di cavalcare l’onda giusta e raggiungere i propri obiettivi.”

Gli eventi di Genova Surfing City offrono a Genova l’opportunità di crescere attraverso lo sport, mettendo in risalto valori come l’amicizia, la sostenibilità ambientale e la promozione della cultura locale.