Genova – Con due distinte ordinanze del sindaco sono stati revocati due divieti di balneazione, istituiti l’8 e il 9 settembre scorsi. La prima revoca riguarda spiaggia Priaruggia, dal tratto terminale di via S. Stacchetti, fino all’asse di via Capo S. Rocco.

Revocato anche il divieto di balneazione, nel tratto di litorale denominato Sturla Ovest, da lato est di via del Tritone 16, a lato ovest di via del Tritone 8.

Comune di Genova