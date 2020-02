Genova Meravigliosa incontra il Carnevale di Viareggio

Oggi molti appuntamenti per raccontare Genova dentro al Carnevale nel circuito dei corsi mascherati

Genova Meravigliosa 2020 Tour Experience infatti porta all’interno del circuito della sfilata dei carri più famosi d’Italia le bellezze di Genova, le sue location, le esperienze che è possibile vivere sul territorio. Dall’Acquario di Genova alla scuola del pesto, dai suoi palazzi storici a parchi e porticcioli, fino alle sue tradizioni, anche carnevalesche!

Il truck di Genova Meravigliosa sulla passeggiata di Viareggio, lungo il percorso dei corso mascherato,oggi dalle 11 alle 15 per tutte le persone che sono passate a curiosare.

L’agenda della giornata

Genova a Viareggio, due realtà dalla forte vocazione turistica dialogano tra loro. Sul palco i rappresentanti del Comune di Genova, del Comune di Viareggio e la Presidente del Carnevale di Viareggio.

Ore 12 – L’Acquario di Genova ha presentato le sue meraviglie… per un’immersione virtuale nel Pianeta Blu con tutti gli ambienti acquatici del mondo. Video unici proiettati per il pubblico del Carnevale e poi l’appuntamento a un Carnevale altrettanto speciale, quello tra le sue vasche nelle giornate di martedì grasso 25 e sabato 29, quando le famiglie in visita potranno scoprire i travestimenti delle creature marine e il loro significato.

Ore 13 – Show cooking “A scuola di pesto”. Per tutti coloro che non hanno mai preparato il vero pesto alla genovese con il mortaio. Gli esperti lo hanno insegnato a tutti i presenti in diretta tv.

Ore 14 – Il ballo del Doge di Genova arriva a Viareggio: i ballerini della Compagnia italiana di teatro e danza hanno ballato valzer e quadriglie in stile ottocentesco presentando gli abiti che si utilizzavano a corte all’epoca dei fasti genovesi. Tra crinoline, pizzi e merletti di Carnevale.

Per tutto l’evento Genova Meravigliosa ha presentato i suoi video documentari sui videowall presenti sul truck.

Gli eventi di Genova Meravigliosa 2020 tour experience a Viareggio sono stati seguiti su www.telenord.it, in diretta Facebook sulla pagina GenovaMeravigliosaTN e su instagram GenovaMeravigliosaTN e sui canali televisivi Telenord 13 in Liguria e Genova Meravigliosa 216 in Liguria.