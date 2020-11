Genova, l’ordinanza che chiude spiagge e lungomare

Resterà valida per i prossimi tre weekend

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha firmato una nuova ordinanza la 2020-251 valida per tre settimane che entrerà in vigore a partire da domani, sabato 14 novembre, e resterà valida fino al 29 novembre, dalle 12 (mezzogiorno) di ogni sabato alle 19 di ogni domenica, che stabilisce il divieto di accesso e permanenza sui lungomare, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private e alle spiagge (battigia) e scogliere, tranne che per svolgere attività sportive come nuoto, windsurf, canoa e simili, oppure di sostarvi per l’attività di pesca.

Le aree interessate sono, da ponente a levante, la passeggiata di Voltri, la passeggiata spiaggia di Pra’, via Pegli (lato mare), via lungomare di Pegli (lato mare), giardini Catellani (Pegli), corso Italia (lato mare) e passeggiata Anita Garibaldi a Nervi.

E’ possibile scaricare l’ordinanza QUI