Genova, iniziative della sinistra: da Potere al Popolo a Polenta al Popolo

“Cosa fate da domani? Noi vi invitiamo ad attivarvi e a lottare per i diritti di tutti gli sfruttati. Qui avete un elenco di appuntamenti. Per tutti i gusti”.

Comincia così il post pubblicato oggi su Facebook dai responsabili di Potere al Popolo Genova, che hanno descritto così le iniziative della sinistra in città.

“L’attivazione – hanno aggiunto i militanti – per pratiche di mutualismo sociale, un dibattito sulle questioni europee, un documentario e un dibattito sul neofascismo in Italia, una festa popolare con concerto. Il futuro, come diceva Joe Strummer, non è ancora stato scritto. Tocca a noi farlo. E con l’aiuto di tutti i compagni e le compagne ce la faremo…

Nel frattempo il link agi eventi:

1) Riunione: costruiamo il doposcuola e lo sportello sociale

https://www.facebook.com/events/355957894980059/

2) Festa e concerto: Polenta al Popolo!

https://www.facebook.com/events/1275705199259786/

3) Dibattito sulla Catalunya, la sinistra e l’Unione Europea

https://www.facebook.com/events/2078831035780194/

4) Proiezione con gli autori del documentario “Il nemico in piazza

https://www.facebook.com/events/2078831035780194/”.