Genova in Blu. Per vivere le sere del Nautico

GENOVA IN BLU

Il “Dopo Salone” per vivere le sere del Nautico in città Mostre, itinerari, concerti, eventi Civ, ingressi scontati nei musei, degustazioni a tema al MOG, visite gratuite del Porto Antico a bordo di antichi gozzi.

Il 59° Salone Nautico – a Genova dal 19 al 24 settembre – incontra la città con una ricca edizione di “Genova in Blu”, il programma di eventi che propone appuntamenti culturali, gastronomici e mondani per far scoprire ai turisti e ai visitatori del Salone – e riscoprire ai genovesi – i mille volti della città.

Fiori all’occhiello di Genova In Blu sono: il Dopo Salone, che accompagna le sere in città con musica e danze; la 32esima edizione di Millevele, la veleggiata cittadina con centinaia di vele che durante l’ultimo weekend del Salone coloreranno il mare di fronte alla città; le proposte enogastronomiche dedicate degli 11 food corner del MOG, ognuno con le proprie tipicità e delizie genovesi; il percorso alla scoperta dei murales di Certosa.

E ancora, le riduzioni sui biglietti per chi visita i Musei genovesi mostrando il biglietto del Salone Nautico, le suggestive mostre, gli itinerari e i concerti.

Anche quest’anno lo IAT Mobile sarà presente accanto alla Fiera per fornire informazioni turistiche ai visitatori.

«Il Salone Nautico accende le luci della ribalta internazionale su Genova – commenta Paola Bordilli, assessore al Commercio, Artigianato e Grandi Eventi del Comune di Genova-. I visitatori e i turisti troveranno una città scintillante di eventi, diffusi su tutto il territorio: dai musei aperti, alle visite guidate, dall’emozione di conoscere il Porto Antico dal mare alla scoperta dei murales di Certosa. Alla predisposizione di questo calendario ricco e variegato abbiamo lavorato in grande sinergia con Ucina, Camera di Commercio e con i Centri Integrati di Via che oltre ad animare le vie della città con spettacoli, esibizioni di danza e giochi hanno pensato anche ad iniziative per renderle più belle ed accoglienti»

«Il Fuori Salone saprà certamente offrire ai visitatori del Nautico un programma complementare per trascorre a Genova giornate ricche e sarà un ottimo stimolo per visitare la città. – sottolinea Ilaria Cavo, assessore alla Cultura e allo Sport di Regione Liguria – È tutto il territorio ad animarsi, non solo il centro, Il programma coinvolge i vari quartieri, ma spazia in molti settori: dalla ristorazione alla comicità, dalla musica classica all’arte contemporanea. E Genova in Blu ha pensato anche ai più giovani: domenica 22 settembre in piazza De Ferrari ci sarà DEEJAY TIME PER LA CITTA’. Dalla celeberrima trasmissione radiofonica di Radio DJ Albertino, Fargetta, Molella e Giorgio Prezioso si esibiranno in un concerto aperto alla città. Anche l’iniziativa del MuMa di raccontare il porto, l’arte marinara e le antiche tradizioni marinare è un modo per riportarci alle radici, a contestualizzare un grande salone nautico, che ogni anno sa rinnovarsi e guardare avanti, nella storia e nella tradizione della città che lo ha fatto crescere».

Il Salone di quest’anno con mille imbarcazioni esposte, 986 espositori, 763 i giornalisti accreditati da tutto il mondo si prepara a superare i record dello scorso anno con circa 175 mila visitatori. «Tra cinque giorni inaugureremo la 59esima edizione del Salone Nautico, una manifestazione in crescita costante negli ultimi quattro anni che, quest’anno, celebra la Città della Nautica puntando sull’eccellenza e sulla valorizzazione di Genova e del suo territorio – dichiara Marina Stella, direttore generale UCINA Confindustria Nautica – Il programma di eventi Fuori Salone Genova in Blu è nato nel 2011 con l’obiettivo di valorizzare la città di Genova e le sue eccellenze agli espositori e ai visitatori del Salone Nautico. Quest’anno, con la collaborazione del Comune di Genova, della Camera di Commercio e di Regione Liguria, si è dato vita ad un progetto più ambizioso, quello di espandere l’eccellenza del Salone Nautico in tutto il perimetro della città in un costante dialogo tra Genova, la nautica e il mare. Un progetto strutturato e di lungo periodo che può essere realizzato grazie ad un impegno corale, ad un Patto per la Città della Nautica».

Anche quest’anno la Camera di Commercio ha contribuito in maniera significativa: «Quest’anno – dichiara Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di Commercio di Genova – lo storico “Progetto Accoglienza” lanciato dalla Camera negli anni dei saloni “lunghi”, che speriamo ritornino presto, per invitare espositori e visitatori a lasciare a casa l’automobile, fa un passo avanti in direzione green, con lo shopping bus elettrico di AMT e i nuovi scooter elettrici. E anche il “fuori salone” Genova in Blu avrà una veste nuova grazie ad una segnaletica a terra innovativa, basata su scritte realizzate con pitture removibili che rimanderanno a una comunicazione interamente on line».