Genova, è mancato l’ex vice sindaco Pietro Gambolato: il cordoglio del Pd

Si è spento stamattina, nella sua casa, a Genova, l’ex vice sindaco di Genova Pietro Gambolato. Aveva 89 anni. Aveva ricoperto anche l’incarico di parlamentare per il Pd e il ruolo di difensore civico della Provincia di Genova.

“È un’immensa perdita per la tutta la città di Genova – hanno dichiarato i responsabili del Pd genovese e ligure – di cui fu vice sindaco e parlamentare, per il Partito Democratico, per la sinistra e per le istituzioni.

È impossibile contenere in poche righe quello che Pietro Gambolato ha rappresentato per tutti noi, la passione e la cultura politica, il rigore etico, la straordinaria umanità.

A causa della sua salute era molto che non parlavamo con lui e questo acuisce il dolore e allo stesso tempo rinsalda in noi il dovere del ricordo di un uomo che amava parlare con i giovani di politica, pretendendo attenzione e ascolto e restituendo un sapere acuto e cartesiano sempre calato nella realtà quotidiana, sociale e materiale delle persone.

Apparteniamo a una generazione fortunata perché abbiamo avuto la possibilità di ascoltarlo intervenire alle riunioni e alle assemblee, e quando prendeva la parola erano tutti attenti perché sapevano che non avrebbe detto banalità, ma aperto uno spiraglio su qualcosa di cui non ci eravamo accorti. Aveva immaginato, tra i primi, la trasformazione di Genova in una città turistica con il Porto Antico e l’Acquario come primi volani del cambiamento.

Questi giorni difficili per tutti ci tengono distanti dai suoi cari, dalla moglie Ebe e dai figli Roberta e Riccardo; che abbracciamo forte con il pensiero e il cuore: uno dei nostri impegni per quando torneremo a un tempo normale sarà quello di dedicare il giusto spazio alla memoria di un uomo politico che ha dedicato tutta la sua vita all’emancipazione e al progresso di quello, che lui ha sempre chiamato il popolo.

Ci mancherai Piero, ciao”.