Genoa-Verona, Nicola: Salvezza poteva arrivare prima

Miracolo sportivo per Didi Nicola che consolida L.’amore con l’ambiente dopo il 3-0 contro il Verona che salva la truppa rossoblu.

“Avremmo meritato di salvarci un po’ prima, quello che mi interessa è che la squadra, dal mio arrivo, ha totalizzato punti per essere nona in classifica. Non raggiungere l’obiettivo sembrava un fallimento, è utile per noi ma soprattutto per i giovani. La capacità di non guardare solo al risultato, di autovalutarsi, è un gran lavoro a prescindere. Nel nostro mondo contano i risultati”.

Un risultato che rende orgoglioso Nicola ma la speranza è la prossima stagione si cresca senza rischiare fino all’ultimo.