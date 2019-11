Genoa, un centinaio di tifosi in trasferta al San Paolo

Pullmini, aerei, pullman. Come quelli organizzati dai club Figgi do Zena, Amt e Oregina che non mancheranno di sostenere il Vecchio Balordo nella trasferta di Napoli. La sesta in campionato. Quota 100 tifosi è stata raggiunta questa mattina. Secondo le stime saranno almeno 150 i supporter che seguiranno il team, nel viaggio più lungo alla pari di Cagliari. L’acquisto dei tagliandi, disponibili nelle ricevitorie autorizzate del circuito Ticketone e non sul canale on-line, è possibile sino alle ore 19 di venerdì. Parecchi i sostenitori che ne approfitteranno per trascorrere un fine settimana in una città unica nel panorama italiano. Il calcio è anche questo.