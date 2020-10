Genoa, ultimi preparativi per la trasferta del Bentegodi

Ultimi step da archiviare per la squadra in vista del match di stasera con l’Hellas. A bordo della Freccia Rossoblu’ il team ha raggiunto la sede della rifinitura pre match sostenendo in mattinata, sotto gli occhi del ds Faggiano, un risveglio neuromuscolare agli ordini dello staff. Un programma veloce per i giocatori che fanno parte della comitiva, falcidiata dalle assenze nonostante i recuperi degli ultimi giorni, e rifinito dalla prova degli accorgimenti finali. I lavori si sono conclusi nel giro di una quarantina di minuti e sono stati preceduti dalla prima delle riunioni tecniche che proseguiranno sino al fischio d’inizio, dapprima in ritiro e poi allo stadio Bentegodi.