Genoa-Udinese, Motta: Dobbiamo fare meglio

Una grande delusione per il risultato aleggia in sala stampa. Dopo due belle prestazioni a livello collettivo, stavolta è andata male, anche se l’invito è di guardare avanti con positività e spirito costruttivo. Non tutto è da buttare. Dagli errori si impara per ripartire. “Sapevamo che ci aspettasse una partita difficile” esordisce Thiago Motta nei commenti. “L’Udinese oggi si è dimostrata superiore e ha meritato i tre punti. E’ una squadra che difende bene ripartendo in velocità. Ai miei giocatori non ho nulla da rimproverare perché hanno dato tutto. Analizzeremo ciò che non è andato, poi penseremo al Napoli ma questa è la strada da seguire. Sabato prossimo ci aspetta un’altra finale, nella situazione in cui siamo lo sono tutte. Possiamo sicuramente fare meglio. E’ mancato un po’ di equilibrio in alcune fasi e abbiamo accusato la stanchezza”.