Genoa, tutto pronto per la sfida con la Roma

Clima primaverile, mattinata di sole, rannuvolamenti pomeridiani. E squadra in campo per la rifinitura nella capitale. Dopo una riunione per precisare le consegne in ritiro, i giocatori sono saliti sulla Freccia Rossoblù, il pullman sociale, per raggiungere l’Acqua Acetosa e perfezionare, su una superficie in erba naturale, la preparazione sotto le direttive di mister Ballardini e dello staff.

Una lunga fase di riscaldamento, sul campo adiacente a quello che ospitava la Nazionale Attori, ha introdotto i lavori di carattere misto, con i ripassi generali in vista del match con la Roma all’Olimpico. Quasi un’ora di attività prima del rientro. I 23 convocati hanno completato le esercitazioni senza contrattempi, con i portieri presi in consegna dal preparatore Scarpi. La sessione è stata seguita in presa diretta dai dirigenti che hanno viaggiato con il team. Dopo l’incontro con i giallorossi è fissato il ritorno a Genova nella notte. Perin e compagni si alleneranno giovedì a porte chiuse, in vista del posticipo (20:45) di lunedì al Ferraris con il Verona. La prevendita ha preso il via con le consuete modalità.

