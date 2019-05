Genoa, tutto il mondo genoano spinge verso la salvezza

Da Londra a Toronto. Da New York a Hong Kong. Da Parigi ad Amsterdam. Dalla ‘Boca’ di Buenos Aires a Malindi. Passando per tutti i continenti dove ci sia un club dedicato al Genoa o semplicemente un supporter nel quale batta forte il vecchio cuore rossoblù. C’è un filo lungo decine di migliaia di chilometri che unisce idealmente questo fine settimana il popolo di tifosi che il Grifone vanta in giro per il mondo. Un seme della genoanità. Un patrimonio di sentimenti come quello dei migranti descritti in “Ma se ghe penso”. L’inno cittadino. Una passione che valica gli oceani all’indirizzo della quarta squadra italiana per numero di scudetti (9). Tutti sintonizzati sulle dirette tv distribuite sul mercato internazionale da IMG. O a caccia di aggiornamenti streaming per seguire la partita di Firenze. Da Genova. A voi mondo.