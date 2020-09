Genoa, tris di ritorni: Perin, Rincon e Pavoletti

Si scaldano i motori del calciomercato e in casa Genoa, come successo già nella sessione invernale di gennaio scorso, potrebbe essere un mercato di ritorno.

Un tris di ex rossoblu potrebbe tornare sotto l’ombra della Lanterna per rilanciarsi e rilanciare un Grifone sotto tono nelle ultime due stagioni.

Mattia Perin è ormai vicino alla terza avventura genoana ed è molto vicino il prestito dalla Juve.

A centrocampo Faggiano vuole regalare a Maran la grinta del General Rincon, ora al Torino ma protagonista di grandi annate a Genova.

Infine per l’attacco sempre più distante Llorente in pole c è Pavoletti, reduce da un infortunio serio è pronto a rilanciarsi in Liguria con il Cagliari che potrebbe liberarlo in prestito.

fc