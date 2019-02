Genoa, test amichevole contro il Campomorone

Andata e ritorno. In attesa dell’inaugurazione a fine mese del “Begato 9 Stadium”, la nuova sede del Genoa Cfc Scuola Calcio, con l’amichevole saltata giorni fa per le avverse condizioni meteo, alla presenza del presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò, e delle più alte cariche istituzionali cittadine e regionali, nella giornata di giovedì la squadra del Campomorone Sant’Olcese, militante in Promozione, farà visita al Genoa nel quartier generale di Pegli per un test di metà settimana. Porte aperte a pubblico e addetti ai lavori, l’inizio è fissato alle ore 15. Una tappa di avvicinamento alla trasferta con il Bologna, rilanciato dalla vittoria fuori casa con l’Inter.