Genoa, stasera la sfida al Chievo Verona

Tornano ad accendersi i riflettori dello stadio Ferraris per un match serale del Grifone (ore 21).

Come per il vittorioso esordio in campionato con l’Empoli. Nella giornata di mercoledì i biglietti per assistere al match saranno disponibili al Ticket Office del Genoa Museum and Store (ore 10-19), in via al Portico Antico 4, nelle ricevitorie del circuito Listicket e on-line su www.listicket.com. Le biglietterie dello stadio, in via Monnet, lato tribuna, entreranno in servizio a partire dalle ore 17.

Un drastico abbassamento dei prezzi dei biglietti in tutti i settori. Il club ha adottato una politica di abbattimento dei costi e attivato alcune promozioni. Gli Under 14 per esempio potranno entrare gratuitamente, limitatamente ai settore Distinti e Gradinata Sud, ritirando un biglietto al Ticket Office (chiuso lunedì) in via al Porto Antico 4, entro la giornata di martedì 25 settembre. L’ingresso al Ferraris è previsto con l’accompagnamento di un adulto.

Questi i costi base (*tariffa ridotta 8-16 anni) dei titoli di accesso per la gara con il Chievo Verona: Tribuna Inferiore Centrale Numerata: 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Gradinata Sud: 20 euro (*10), Settore 5: 20 euro (*10), Settore Ospiti: 20 euro (*10). Biglietti gratis per gli Under 8 al Ticket Office sino al giorno precedente la disputa dell’incontro. Presso le biglietterie dello stadio, il giorno del match, prezzo simbolico di 1 euro.