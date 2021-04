Genoa-Spezia, pagelle: Destro e Terzi tra i peggiori

Le pagelle del derby ligure tra Genoa e Spezia vinto dal Grifone 2-0 al Ferraris.

GENOA (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6,5, Masiello 6, Criscito 5,5; Goldaniga 6, Pjaca 6 (dal 18′ s.t. Behrami 5,5), Badelj 6, Strootman 6,5 (dal 46′ s.t. Cassata s.v.), Zappacosta 7,5; Pandev 6,5 (dal 11′ s.t. Scamacca 7,5), Destro 4,5 (Shomurodov 7).

SPEZIA (4-3-3): Provedel 4,5; Vignali 6 (dal 40′ s.t. Agudelo s.v.), Terzi 5 (dal 19′ s.t. Chabot 6), Erlic 5,5, Bastoni 6; Pobega 6, Leo Sena 6, Maggiore 6,5 (dal 14′ s.t. Estrevez 6,5); Farias 5,5 (dal 19′ s.t. Verde 6,5), Nzola 6, Gyasi 5,5 (dal 40′ s.t. Galabinov s.v.).

I MIGLIORI

Zappacosta: Partita sensazionale del terzino di proprietà del Chelsea. È la spina nel fianco per lo Spezia, che non riesce mai a fermarlo quando prende velocità sulla fascia. Il gol che sblocca la partita arriva grazie a una sua iniziativa.

Scamacca: Entra in campo e spacca la partita. Bravo a farsi trovare pronto – e in posizione regolare – per spingere in rete la ribattuta non perfetta di Provedel e far passare in vantaggio i suoi; bene anche nel gestire il pallone e servire ottimo passaggi ai compagni.

Shomurodov: Così come Scamacca, si fa trovare più che pronto quando Ballardini lo chiama in causa. Nel gran gol che chiude la gara dimostra tutte le sue qualità tecniche e atletiche.

I PEGGIORI

Destro: Non ne indovina una. Sbaglia tantissimi gol e diversi appoggi per i compagni di reparto ed è grottesco il modo in cui liscia la palla con la porta libera, dopo che il portiere avversario era scivolato.

Provedel: Insicuro per tutta la partita, oltre che goffo in diversi interventi. Nel primo tempo combina un pasticcio e scivola, lasciando la porta sgualcita, ma viene graziato da Destro.

Terzi: Non regge il ritmo della partita ed è spesso distratto quando i rossoblù attaccano. Già dopo pochissimi minuti perde un pallone pericolosissimo al limite dell’area e per poco non concede il penalty agli avversari. Italiano, infatti, lo sostituisce appena può.