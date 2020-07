Genoa-Spal 2-0, vittoria salvezza firmata Pandev-Schone

Importante successo del Genoa 2-0 nella sfida delle 17.15 al Ferraris contro la Spal.

Sfida salvezza al Ferraris: la Spal, ultima in classifica, è costretta a vincere per poter ancora sperare; per il Genoa terz’ultimo la possibilità di uscire momentaneamente dalla zona rossa, scavalcando il Lecce impegnato in serata a Cagliari. Dopo 24′ Pandev porta in vantaggio i rossoblù, poi Iago Falque ha l’occasione per raddoppiare, ma si fa parare da Letica il rigore. Nella ripresa, punizione capolavoro di Schone per il 2-0

GENOA-SPAL 2-0

24′ Pandev, 54′ Schone

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Masiello; Behrami, Schone, Cassata (60′ Barreca); Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

SPAL (4-3-1-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo (70′ Sala), Tunjov (58′ Valdifiori), Missiroli; Strefezza (58′ D’Alessandro); Petagna, Floccari (70′ Cerri). All. Di Biagio.

Ammoniti: Floccari (S), Behrami (G)

Al 37′ Letica (S) para un calcio di rigore a Iago Falque (G)