Genoa, scatta la prevendita per la sfida contro l’Inter

Un altro big-match nel prossimo turno casalingo di mercoledì 3 aprile (ore 21) allo stadio Luigi Ferraris. Dopo la vittoria contro la Juventus, che era imbattuta da quasi un anno in campionato, sotto con la super sfida all’Inter. La prevendita è già scattata al Ticket Office in via al Porto Antico 4, aperto pure domenica dalle 10 alle 19 (chiusura lunedì). Dalle ore 10 di lunedì i biglietti saranno acquistabili pure nelle rivendite Ticketone e on line su www.sport.ticketone.it. Non esistono restrizioni di alcun tipo per il settore ospiti. I tagliandi di ogni settore sono a disposizione anche dei residenti nella regione Lombardia.

Prezzi Base (*Under 16)

Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40 euro)

Distinti: 40 euro (*20 euro)

Gradinata Sud: 20 euro (*10)

Settore 5: 20 euro (*10)

Settore Ospiti: 20 euro (*10)

BIGLIETTI CONTRAFFATTI

Il Genoa Cfc esorta gli interessati a non acquistare tagliandi d’ingresso tramite circuiti o canali web differenti da quelli comunicati dalla società. Invita inoltre chi avesse acquistato biglietti contraffatti in occasione della partita con la Juventus, servendosi di reti vendita non autorizzate, a mettersi in contatto con il Ticket Office (ticketoffice@genoacfc.it) per le procedure attinenti l’incauto acquisto.