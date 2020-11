Genoa, Scamacca: Penso a migliorare ogni giorno

Nessun volo pindarico per Scamacca, piedi incollati per terra. I gol segnati nel Genoa e in Nazionale U21 (capo-cannoniere degli Azzurrini con 5 gol nelle qualificazioni all’Europeo), rappresentano una piattaforma di lancio su cui insistere. “Sono contento del periodo che sto attraversando, di sicuro mantengo i piedi per terra” sottolinea il bomber 21enne. “So che devo migliorare tanto. Era importante centrare la qualificazione con l’Under 21. Al Genoa mi trovo bene e spero di aiutare il club a fare una buona stagione tutti insieme”. Due le reti segnate in campionato con il Grifone. Altrettante in Coppa Italia dove è il detentore della classifica cannonieri 2019/20 (insieme a Vano).